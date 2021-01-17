Мужчина показал первое, что увидел после пробуждения. Оказаться на его месте не захотел бы никто

Просыпаться почти всегда приятно, ведь впереди очередной прекрасный денёк. Но иногда утро начинается совсем не с кофе.
Пользователь Reddit под ником Gruesomeflowers живёт вместе с супругой. Мужчина увлекается музыкой и в свободное время собирает модульный синтезатор. Обычно именно об этом он и пишет в соцсетях.
Однако недавнее утро заставило парня изменить своим привычкам. Проснувшись, он увидел подозрительный силуэт. Лишь спустя некоторое время мужчина догадался, что это такое.
Фото: reddit.com/user/gruesomeflowers
Оказалось, накануне вечером супруга передвинула вешалку, не предупредив об этом Gruesomeflowers, а сам мужчина не обратил на это внимания.
Комментаторы без проблем смогли представить себя на месте автора снимка. Некоторые посоветовали проверить, не увеличила ли супруга мужчины его полис страхования жизни. А более мстительные пользователи предложили переставить эту вешалку в ванну и завесить занавеской.
Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который обеспечил своей девушке «приятное» утро. Мужчина трогательно исполнил серенаду, вот только поставил рядом со спящей колонку (подробнее здесь).