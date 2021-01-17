Мужчина показал первое, что увидел после пробуждения. Оказаться на его месте не захотел бы никто

Просыпаться почти всегда приятно, ведь впереди очередной прекрасный денёк. Но иногда утро начинается совсем не с кофе.

Пользователь Reddit под ником Gruesomeflowers живёт вместе с супругой. Мужчина увлекается музыкой и в свободное время собирает модульный синтезатор. Обычно именно об этом он и пишет в соцсетях.

Однако недавнее утро заставило парня изменить своим привычкам. Проснувшись, он увидел подозрительный силуэт. Лишь спустя некоторое время мужчина догадался, что это такое.