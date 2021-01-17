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Мужчина сдал экзамен на водительские права со 158 попытки. Но впереди ещё практика

17 января 2021 13:06
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Мужчина очень хочет получить водительские права. И на пути к этой цели его не остановили даже 157 провалов. 

Как сообщает Times Now, житель Англии смог сдать теорию только со 158 попытки. Однако чтобы получить права, мужчине ещё предстоит сдать практический экзамен. 

Согласно статистике британского Агентства стандартов вождения и транспортных средств (Driving and Vehicle Standards Agency), на втором месте по количеству провалов находится женщина, которая пробовала сдать теорию уже 117 раз, но всё ещё не смогла. На третьем месте британка, которая справилась с теорией с 94 попытки. 

Мужчина сдал экзамен на водительские права со 158 попытки. Но впереди ещё практика -1

Фото: pixabay.com 

С практикой дела обстоят лучше. Там рекордсменом по пересдачам стал 72-летний англичанин, которому потребовалось 43 попытки. Второе место занимает 47-летняя женщина, она всё ещё не сдала практику после 41 попытки. 

Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который тоже не умеет сдаваться. Девушка сказала ему неправильный номер телефона, а молодой человек написал сотню писем и разложил их по всей улице (здесь подробности). 

# Необычное # калейдоскоп

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