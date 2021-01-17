Мужчина сдал экзамен на водительские права со 158 попытки. Но впереди ещё практика

Мужчина очень хочет получить водительские права. И на пути к этой цели его не остановили даже 157 провалов.

Как сообщает Times Now, житель Англии смог сдать теорию только со 158 попытки. Однако чтобы получить права, мужчине ещё предстоит сдать практический экзамен.

Согласно статистике британского Агентства стандартов вождения и транспортных средств (Driving and Vehicle Standards Agency), на втором месте по количеству провалов находится женщина, которая пробовала сдать теорию уже 117 раз, но всё ещё не смогла. На третьем месте британка, которая справилась с теорией с 94 попытки.