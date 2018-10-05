Спустя 17 лет. Как изменилась Жади из сериала «Клон» и чем она сейчас занимается

Новости Бразилии. В начале 2000-х одной из главных звезд телеэкрана была бразильская актриса Джованна Антонелли – исполнительница главной роли в сериале Клон.

После окончания сериала для поклонников стало радостью то, что актеры, которые сыграли главные роли – Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу – и в реальной жизни стали парой и у них родился сын Пьетро. Позже этот союз распался.

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клон» (смотрите и ностальгируйте здесь).

Сейчас Джованне – 42 года. Она по-прежнему снимается в кино, рекламе. Недавно актриса приняла участие в кампании по борьбе с раком молочной железы – Джованна снялась для обложки бразильского Vogue обнаженной, чтобы привлечь внимание к проблеме.