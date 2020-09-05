Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть
Есть много поговорок про глаза. Например, «глаза – зеркало души». А ещё, если вдруг случился творческий кризис во время свидания, можно всегда сказать девушке или парню, что у неё или него красивые глаза. Ведь глаза просто не бывают некрасивыми.
Такого же мнения, вероятно, придерживается и турецкий фотограф Абдула Айдемир. Житель Стамбула так увлёкся красотой детских глаз, что посвятил им целый проект. Вот несколько примеров его работ.
Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos
Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos
Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos
Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos
Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos
Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos
Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos
Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos
Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos
Кстати, ранее мы рассказывали о ещё более необычных глазах. Вот как выглядят люди с «кошачьими» глазами и гетерохромией – здесь подробнее.