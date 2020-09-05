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Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть

05 сентября 2020 12:13
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Есть много поговорок про глаза. Например, «глаза – зеркало души». А ещё, если вдруг случился творческий кризис во время свидания, можно всегда сказать девушке или парню, что у неё или него красивые глаза. Ведь глаза просто не бывают некрасивыми.

Такого же мнения, вероятно, придерживается и турецкий фотограф Абдула Айдемир. Житель Стамбула так увлёкся красотой детских глаз, что посвятил им целый проект. Вот несколько примеров его работ.

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть -1

Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть -3

Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть -5

Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть -7

Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть -9

Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть -11

Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть -13

Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть -15

Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть -17

Фото: instagram.com/abdllhaydmr_photos

Кстати, ранее мы рассказывали о ещё более необычных глазах. Вот как выглядят люди с «кошачьими» глазами и гетерохромией – здесь подробнее.

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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