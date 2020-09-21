Люди превратили 18-метровую статую в настоящего робота. И он даже может ходить

В августе жители одного города увидели огромного робота и подумали, что это обычная статуя. Оказалось, всё намного лучше.

Как сообщает SoraNews24, 18-метровый робот расположен в японском городе Йокогама. Он представляет собой пилотируемую машину модели RX-78 Gundam из аниме «Мобильный воин Гандам».