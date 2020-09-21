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Люди превратили 18-метровую статую в настоящего робота. И он даже может ходить

21 сентября 2020 13:15
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В августе жители одного города увидели огромного робота и подумали, что это обычная статуя. Оказалось, всё намного лучше. 

Как сообщает SoraNews24, 18-метровый робот расположен в японском городе Йокогама. Он представляет собой пилотируемую машину модели RX-78 Gundam из аниме «Мобильный воин Гандам». 

Люди превратили 18-метровую статую в настоящего робота. И он даже может ходить -1

Фото: twitter.com/yoshi115t 

Хотя жители города были рады, они не думали, что эта статуя какая-то особенная, поскольку в Японии есть и другие такие. Однако на днях пользователь Twitter Nansei2, который увлекается Гандамами, проходил мимо новенького робота как раз во время тестовых испытаний. 

Люди превратили 18-метровую статую в настоящего робота. И он даже может ходить -4

Фото: twitter.com/yoshi115t 

Выбил оружие из рук людей и сбежал. Робот Atlas прошёл военную тренировку на полигоне 

Люди превратили 18-метровую статую в настоящего робота. И он даже может ходить -7

Фото: twitter.com/yoshi115t 

Nansei2 снял несколько роликов, на которых видно, что робот медленно двигает руками, поворачивает голову, опускается на одно колено и даже имитирует ходьбу. 

Люди превратили 18-метровую статую в настоящего робота. И он даже может ходить -10

Фото: twitter.com/yoshi115t 

Всё это особенно впечатляет, если знать, что 18-метровая машина весит 25 тонн. Пока неясно, будет ли робот двигаться быстрее после прохождения тестовых испытаний. 

Люди превратили 18-метровую статую в настоящего робота. И он даже может ходить -13

Фото: twitter.com/yoshi115t 

Кстати, ранее мы рассказывали о другом роботе, который стал мастером паркура. Машина без проблем перепрыгивает через брёвна и карабкается по ящикам – подробнее здесь

# Роботы # калейдоскоп # Фотофакт

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