Люди превратили 18-метровую статую в настоящего робота. И он даже может ходить
В августе жители одного города увидели огромного робота и подумали, что это обычная статуя. Оказалось, всё намного лучше.
Как сообщает SoraNews24, 18-метровый робот расположен в японском городе Йокогама. Он представляет собой пилотируемую машину модели RX-78 Gundam из аниме «Мобильный воин Гандам».
Фото: twitter.com/yoshi115t
Хотя жители города были рады, они не думали, что эта статуя какая-то особенная, поскольку в Японии есть и другие такие. Однако на днях пользователь Twitter Nansei2, который увлекается Гандамами, проходил мимо новенького робота как раз во время тестовых испытаний.
Фото: twitter.com/yoshi115t
Фото: twitter.com/yoshi115t
Nansei2 снял несколько роликов, на которых видно, что робот медленно двигает руками, поворачивает голову, опускается на одно колено и даже имитирует ходьбу.
Фото: twitter.com/yoshi115t
Всё это особенно впечатляет, если знать, что 18-метровая машина весит 25 тонн. Пока неясно, будет ли робот двигаться быстрее после прохождения тестовых испытаний.
Фото: twitter.com/yoshi115t
Кстати, ранее мы рассказывали о другом роботе, который стал мастером паркура. Машина без проблем перепрыгивает через брёвна и карабкается по ящикам – подробнее здесь.