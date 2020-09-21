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Девушка заинтересовалась, почему выбрала своё обручальное кольцо. Оказалось, что ответ находится в её прошлом

21 сентября 2020 14:13
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Девушка выбрала обручальное кольцо и ни разу не пожалела. Но потом у неё появился вопрос: почему именно это?

Пользовательница Reddit под ником Doggydoggywatnow очень дорожит своим кольцом. Девушка нередко делится фотографиями, на которых «скрытно» демонстрирует украшение.

Девушка заинтересовалась, почему выбрала своё обручальное кольцо. Оказалось, что ответ находится в её прошлом -1

Фото: reddit.com/user/doggydoggywatnow 

Как-то раз автор истории присмотрелась к обручальному кольцу своей матери. Оказалось, что у женщины оно практически такое же. Так Doggydoggywatnow и выяснила, что тяга именно к этому кольцу могла у неё появиться ещё в детстве, ведь она видела это украшение каждый день.

Девушка заинтересовалась, почему выбрала своё обручальное кольцо. Оказалось, что ответ находится в её прошлом -4

Фото: reddit.com/user/doggydoggywatnow 

«Не понимала, что вдохновило выбрать именно такое... Пока не нашла старое обручальное кольцо моей мамы», – написала девушка.

Девушка заинтересовалась, почему выбрала своё обручальное кольцо. Оказалось, что ответ находится в её прошлом -7

Фото: reddit.com/user/doggydoggywatnow 

Пользователи ресурса признали, что украшение очень красивое и порадовались, что не бывает двух абсолютно идентичных драгоценных камней.

Кстати, а на каком пальце вам больше нравится носить свои кольца? Это предпочтение может кое-что рассказать о человеке (здесь подробнее).

# Украшения # калейдоскоп # Фотофакт

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