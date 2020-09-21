Девушка заинтересовалась, почему выбрала своё обручальное кольцо. Оказалось, что ответ находится в её прошлом
Девушка выбрала обручальное кольцо и ни разу не пожалела. Но потом у неё появился вопрос: почему именно это?
Пользовательница Reddit под ником Doggydoggywatnow очень дорожит своим кольцом. Девушка нередко делится фотографиями, на которых «скрытно» демонстрирует украшение.
Фото: reddit.com/user/doggydoggywatnow
Как-то раз автор истории присмотрелась к обручальному кольцу своей матери. Оказалось, что у женщины оно практически такое же. Так Doggydoggywatnow и выяснила, что тяга именно к этому кольцу могла у неё появиться ещё в детстве, ведь она видела это украшение каждый день.
Фото: reddit.com/user/doggydoggywatnow
«Не понимала, что вдохновило выбрать именно такое... Пока не нашла старое обручальное кольцо моей мамы», – написала девушка.
Фото: reddit.com/user/doggydoggywatnow
Пользователи ресурса признали, что украшение очень красивое и порадовались, что не бывает двух абсолютно идентичных драгоценных камней.
Кстати, а на каком пальце вам больше нравится носить свои кольца? Это предпочтение может кое-что рассказать о человеке (здесь подробнее).