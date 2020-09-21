Девушка заинтересовалась, почему выбрала своё обручальное кольцо. Оказалось, что ответ находится в её прошлом

Девушка выбрала обручальное кольцо и ни разу не пожалела. Но потом у неё появился вопрос: почему именно это?

Пользовательница Reddit под ником Doggydoggywatnow очень дорожит своим кольцом. Девушка нередко делится фотографиями, на которых «скрытно» демонстрирует украшение.