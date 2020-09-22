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Актёр сериала «Александровский сад» Дмитрий Жулин погиб в ДТП

22 сентября 2020 07:26
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Новости России. Актёр Дмитрий Жулин за рулём Renault Duster врезался в автобус. Артист погиб на месте.

Как сообщает РИА Новости, авария случилась утром 21 сентября на 61 км дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Предварительно, водитель внедорожника не пропустил рейсовый автобус, когда выезжал с объездной дороги.

Актёр сериала «Александровский сад» Дмитрий Жулин погиб в ДТП-1

Фото: vk.com/chp_vladimir 

В результате аварии 43-летний Жулин погиб, а пассажир иномарки получил травмы и был госпитализирован. Находившиеся в автобусе люди не пострадали.

Дмитрий Жулин родился 27 июня 1977 года в Москве, окончил ВТУ им. Щепкина, а затем служил в Малом театре. Жулин стал известен широкой публике благодаря роли Алексея Казарина в сериале «Александровский сад».

# Некролог # калейдоскоп # Дмитрий Жулин

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