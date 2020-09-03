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Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки

03 сентября 2020 11:23
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Британец Рассел Дискомб во время карантина фотографировал ночное небо на заднем дворе своего дома, сообщает Daily Mail. Он купил звездный трекер и телескоп, чтобы определить расположение небесных объектов. Некоторые из них находятся на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли.    

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-1

Фото:instagram.com/russelldiscombe

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-3

Фото: Russell Discombe/SWNS

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-5

Фото: Russell Discombe/SWNS

«Ночное небо очаровало меня. Это потрясающе смотреть и создавать то, что мы не можем увидеть просто так».

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-8

Фото:instagram.com/russelldiscombe

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-10

Фото: Russell Discombe/SWNS

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-12

Фото: Russell Discombe/SWNS

Преподаватель всегда любил фотографировать космос, но посвятить себя этому делу смог лишь во время карантина. Он использовал специальную камеру для астрофотографии, чтобы сделать красивые кадры. Мужчина был «на седьмом небе от счастья», когда увидел результаты съемки.

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-15

Фото: Russell Discombe/SWNS

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-17

Фото: Russell Discombe/SWNS

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-19

Фото: Russell Discombe/SWNS

Рассел Дискомб:
Я всегда любил астрофотографию, однако большинство моих снимков были пейзажами Млечного Пути. Незадолго до карантина я купил свой первый звездный трекер. Самоизоляция дала мне прекрасную возможность узнать, как он работает, и провести некоторое время в саду, фотографируя космические объекты. В начале я снимал с помощью обычного фотоаппарата и дешевого трекера. Меня очень увлекло это занятие, и я решил вложить деньги в хороший телескоп, звездный трекер большего размера и астрокамеру.

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-22

Фото: Russell Discombe/SWNS

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-24

Фото: Russell Discombe/SWNS

Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки-26

Фото: Russell Discombe/SWNS

На снимках можно увидеть различные туманности и галактики. Например, туманность Ориона, туманность Сердце, галактику Боде. Некоторые из этих галактик находятся на расстоянии от 30 до 50 миллионов световых лет.

Красивые фотографии ночного неба создает и белорусский астроном Виктор Малыщиц. Их можно посмотреть здесь.   

# Фотография # калейдоскоп # Рассел Дискомб # Фотофакт

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