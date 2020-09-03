Преподаватель университета фотографировал ночное небо во время карантина. Получились потрясающие снимки

Британец Рассел Дискомб во время карантина фотографировал ночное небо на заднем дворе своего дома, сообщает Daily Mail. Он купил звездный трекер и телескоп, чтобы определить расположение небесных объектов. Некоторые из них находятся на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли.

Фото:instagram.com/russelldiscombe

Фото: Russell Discombe/SWNS

Фото: Russell Discombe/SWNS

«Ночное небо очаровало меня. Это потрясающе смотреть и создавать то, что мы не можем увидеть просто так».

Фото:instagram.com/russelldiscombe

Фото: Russell Discombe/SWNS

Фото: Russell Discombe/SWNS

Преподаватель всегда любил фотографировать космос, но посвятить себя этому делу смог лишь во время карантина. Он использовал специальную камеру для астрофотографии, чтобы сделать красивые кадры. Мужчина был «на седьмом небе от счастья», когда увидел результаты съемки.

Фото: Russell Discombe/SWNS

Фото: Russell Discombe/SWNS

Фото: Russell Discombe/SWNS

Рассел Дискомб:

Я всегда любил астрофотографию, однако большинство моих снимков были пейзажами Млечного Пути. Незадолго до карантина я купил свой первый звездный трекер. Самоизоляция дала мне прекрасную возможность узнать, как он работает, и провести некоторое время в саду, фотографируя космические объекты. В начале я снимал с помощью обычного фотоаппарата и дешевого трекера. Меня очень увлекло это занятие, и я решил вложить деньги в хороший телескоп, звездный трекер большего размера и астрокамеру.

Фото: Russell Discombe/SWNS

Фото: Russell Discombe/SWNS

Фото: Russell Discombe/SWNS