Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит

Бывает ли так, что друзья и коллеги не замечают вашу новую причёску? Или, быть может, никто не обратил внимание, что вы купили себе новую обувь? Один из пользователей Reddit решил пойти дальше и выяснить, как быстро его родственники заметят, что он переделал свою детскую фотографию.

Всё началось с того, что 18-летний пользователь GenoMan64 опубликовал свою детскую фотографию. На снимке парню всего год, он находится в ванне в своей пижаме, поскольку перед этим мама готовила его ко сну.