Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит
Бывает ли так, что друзья и коллеги не замечают вашу новую причёску? Или, быть может, никто не обратил внимание, что вы купили себе новую обувь? Один из пользователей Reddit решил пойти дальше и выяснить, как быстро его родственники заметят, что он переделал свою детскую фотографию.
Всё началось с того, что 18-летний пользователь GenoMan64 опубликовал свою детскую фотографию. На снимке парню всего год, он находится в ванне в своей пижаме, поскольку перед этим мама готовила его ко сну.
Фото: reddit.com/user/GenoMan64
Фото привлекло много внимания, а один из комментаторов посоветовал воссоздать эту фотографию и проверить, как скоро его знакомые заметят разницу. GenoMan64 заинтересовался этой идеей и воплотил совет в жизнь. Старший брат парня сфотографировал его и помог вставить снимок в рамку. После этого все начали с нетерпением ждать результатов.
Фото: reddit.com/user/GenoMan64
Когда именно изменения были замечены автор поста не уточняет, но одно можно сказать точно – его родственникам понадобилось не больше месяца. По словам GenoMan6, реакция разоблачивших его людей была великолепна.
Кстати, недавно мы рассказывали о людях, которые решили повторить свои снимки много лет спустя.
Посмотреть на результат можно здесь.