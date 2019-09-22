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Нейрохирург назвал причины перевода Заворотнюк в общую палату

22 сентября 2019 07:07
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Новости России. Нейрохирург рассказал о причинах перевода Анастасии Заворотнюк в общую палату.

Как сообщает издание «Комсомольская правда в Беларуси» со ссылкой на нейрохирурга Института нейрохирургии имени Бурденко Александра Саникидзе, Заворотнюк могли перевести в общую палату, это зависит от лечения и размера опухоли.

По словам Саникидзе, ранее Заворотнюк анонимно обращалась в институт Бурденко. Врачи были готовы взяться за её лечение, но актриса предпочла уехать в Германию. Сейчас артистка находится в московской клинике.

Нейрохирург подтвердил, что Анастасию вводили в искусственную кому. Это делалось для того, чтобы лечение было эффективнее. Если бы кома была вызвана глиобластомой, то у пациентки было бы мало шансов выжить.

Отмечается, что в результате лечения глиобластомы человек может набрать вес. Александр пояснил, что это происходит из-за введения дексаметазона (гормонального препарата), который всегда назначается при отёке головного мозга.

«Но побочный эффект то, что все пациенты прибавляют вес очень быстро. В течение месяца, двух набирают 20-25 килограммов, как правило», – приводит «КП» слова Саникидзе.

Александр уточнил, что Заворотнюк могла набрать около 20 килограммов. Тем не менее, после прекращения введения дексаметазона пациенты быстро возвращают свой вес.

Нейрохирург назвал причины перевода Заворотнюк в общую палату-1

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Что касается развития болезни, нейрохирург пояснил, что точное время появления опухоли установить нельзя.

Иногда у человека появляются глиомы (доброкачественные образования) в мозгу. Если опухоль находится в той части мозга, которая отвечает за двигательные функции, то человек быстро замечает проблемы со здоровьем и идёт к врачу. В противном случае глиома может расти многие годы.

Если глиома превратится в глиобластому (злокачественная опухоль), то болезнь развивается очень быстро и требует принятия срочных мер. В случае Анастасии неясно, была ли глиома или сразу появилась глиобластома.

То, насколько полноценно может жить человек после образования глиобластомы определяется тем, в какой именно части мозга находится опухоль.

«Если опухоль, например, в правой или левой лобной доли, то человек ходит, передвигается. Часто самостоятельно такие пациенты ходят в наш институт Бурденко на облучение, на химиотерапию. И живут полноценной жизнью до какого-то этапа», – рассказал Александр Саникидзе

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк благополучно перенесла вторую операцию.

Однако артистка всё ещё в тяжёлом состоянии – подробнее здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк

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