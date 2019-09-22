Нейрохирург назвал причины перевода Заворотнюк в общую палату

Новости России. Нейрохирург рассказал о причинах перевода Анастасии Заворотнюк в общую палату.

Как сообщает издание «Комсомольская правда в Беларуси» со ссылкой на нейрохирурга Института нейрохирургии имени Бурденко Александра Саникидзе, Заворотнюк могли перевести в общую палату, это зависит от лечения и размера опухоли.

По словам Саникидзе, ранее Заворотнюк анонимно обращалась в институт Бурденко. Врачи были готовы взяться за её лечение, но актриса предпочла уехать в Германию. Сейчас артистка находится в московской клинике.

Нейрохирург подтвердил, что Анастасию вводили в искусственную кому. Это делалось для того, чтобы лечение было эффективнее. Если бы кома была вызвана глиобластомой, то у пациентки было бы мало шансов выжить.

Отмечается, что в результате лечения глиобластомы человек может набрать вес. Александр пояснил, что это происходит из-за введения дексаметазона (гормонального препарата), который всегда назначается при отёке головного мозга.

«Но побочный эффект то, что все пациенты прибавляют вес очень быстро. В течение месяца, двух набирают 20-25 килограммов, как правило», – приводит «КП» слова Саникидзе.

Александр уточнил, что Заворотнюк могла набрать около 20 килограммов. Тем не менее, после прекращения введения дексаметазона пациенты быстро возвращают свой вес.