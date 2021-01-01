Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы

Внуки и внучки порой могут услышать от своих бабушек и дедушек, что нынешние актеры совсем не такие замечательные, как те, что были в СССР. Разумеется, это крайне спорное утверждение, однако переубедить старших родственников достаточно сложно.

Впрочем, стоит признать, что в каждой советской актрисе была изюминка. Конечно, в актерах тоже. Интересно, как бы выглядели звезды кино СССР, если бы их попытались «подогнать» под современные представления о красоте?

Портал AdMe.ru решил найти ответ на этот вопрос. И вот, что получилось.

Алиса Фрейндлих – Людмила Прокофьевна Калугина, «Служебный роман»