Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы
Внуки и внучки порой могут услышать от своих бабушек и дедушек, что нынешние актеры совсем не такие замечательные, как те, что были в СССР. Разумеется, это крайне спорное утверждение, однако переубедить старших родственников достаточно сложно.
Впрочем, стоит признать, что в каждой советской актрисе была изюминка. Конечно, в актерах тоже. Интересно, как бы выглядели звезды кино СССР, если бы их попытались «подогнать» под современные представления о красоте?
Портал AdMe.ru решил найти ответ на этот вопрос. И вот, что получилось.
Алиса Фрейндлих – Людмила Прокофьевна Калугина, «Служебный роман»
Фото: «Служебный роман» / Киностудия «Мосфильм»
Анастасия Вертинская – Ассоль, «Алые паруса»
Фото: «Алые Паруса» / «Мосфильм»
Надежда Румянцева – Тося Кислицына, «Девчата»
Фото: «Девчата» / «Мосфильм»
Наталья Варлей – Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Фото: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» / «Мосфильм»
Евгения Симонова – Катя Снегирева, «Афоня»
Фото: «Афоня» / Киностудия «Мосфильм»
Александра Яковлева – мисс Диана Литтл, «Человек с бульвара Капуцинов»
Фото: «Человек с бульвара Капуцинов» / Киностудия «Мосфильм»
Анастасия Немоляева – Катя Кузнецова, «Курьер»
Фото: «Курьер» / Киностудия «Мосфильм»
Несмотря на то, сколько времени прошло с выхода на экраны последнего советского фильма, людей до сих пор интересует, что же за магия происходила на съемочных площадках.
Нам удалось найти редкое фото, которое было сделано во время съемок фильма «Чародеи» (подробности здесь).