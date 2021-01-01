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Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы

01 января 2021 12:29
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Внуки и внучки порой могут услышать от своих бабушек и дедушек, что нынешние актеры совсем не такие замечательные, как те, что были в СССР. Разумеется, это крайне спорное утверждение, однако переубедить старших родственников достаточно сложно. 

Впрочем, стоит признать, что в каждой советской актрисе была изюминка. Конечно, в актерах тоже. Интересно, как бы выглядели звезды кино СССР, если бы их попытались «подогнать» под современные представления о красоте? 

Портал AdMe.ru решил найти ответ на этот вопрос. И вот, что получилось. 

Алиса Фрейндлих – Людмила Прокофьевна Калугина, «Служебный роман» 

Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы -1

Фото: «Служебный роман» / Киностудия «Мосфильм» 

Анастасия Вертинская – Ассоль, «Алые паруса» 

Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы -4

Фото: «Алые Паруса» / «Мосфильм» 

Надежда Румянцева – Тося Кислицына, «Девчата» 

Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы -7

Фото: «Девчата» / «Мосфильм» 

Наталья Варлей – Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 

Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы -10

Фото: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» / «Мосфильм» 

Евгения Симонова – Катя Снегирева, «Афоня» 

Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы -13

Фото: «Афоня» / Киностудия «Мосфильм» 

Александра Яковлева – мисс Диана Литтл, «Человек с бульвара Капуцинов» 

Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы -16

Фото: «Человек с бульвара Капуцинов» / Киностудия «Мосфильм» 

Анастасия Немоляева – Катя Кузнецова, «Курьер» 

Современные Румянцева, Вертинская и Симонова. Вот как бы сейчас выглядели советские актрисы -19

Фото: «Курьер» / Киностудия «Мосфильм» 

Несмотря на то, сколько времени прошло с выхода на экраны последнего советского фильма, людей до сих пор интересует, что же за магия происходила на съемочных площадках. 

Нам удалось найти редкое фото, которое было сделано во время съемок фильма «Чародеи» (подробности здесь). 

# Кино # калейдоскоп # Алиса Фрейндлих # Анастасия Вертинская # Надежда Румянцева # Наталья Варлей # Евгения Симонова # Александра Яковлева # Анастасия Немоляева # Фотофакт

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