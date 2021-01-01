Внуки подарили дедушке очки, чтобы можно было видеть цвета. О лучшем подарке мужчина не мог и мечтать
Мужчина страдал дальтонизмом и не мог видеть цвета. Но после Рождества всё изменилось, ведь на праздник внуки подарили дедушке специальные очки.
Как сообщает Daily Mail, 80-летний житель Спрингвилла (штат Юта) Ли Мисон получил в качестве рождественского подарка очки со специальными линзами, которые позволяют видеть цвета.
Мужчина надел оптический прибор и не поверил своим глазам. Он начал видеть самые разные цвета и оттенки. Мисон сразу же начал осматривать комнату, а также свою одежду. В процессе Ли радостно посмеивался.
«Вы шутите? Где вы их раздобыли?» – поражённо спросил мужчина.
Фото: Facebook / Spencer Meason
Вопрос этот остался без ответа, но родственники были очень довольны, что их подарок понравился Ли.
Теперь сыну и внукам Мисона предстоит учить мужчину цветам, но они уверены, что счастье их отца и дедушки того стоит.
Фото: Facebook / Spencer Meason
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