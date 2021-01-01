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Внуки подарили дедушке очки, чтобы можно было видеть цвета. О лучшем подарке мужчина не мог и мечтать

01 января 2021 11:20
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Мужчина страдал дальтонизмом и не мог видеть цвета. Но после Рождества всё изменилось, ведь на праздник внуки подарили дедушке специальные очки.

Как сообщает Daily Mail, 80-летний житель Спрингвилла (штат Юта) Ли Мисон получил в качестве рождественского подарка очки со специальными линзами, которые позволяют видеть цвета.

Внуки подарили дедушке очки, чтобы можно было видеть цвета. О лучшем подарке мужчина не мог и мечтать -1

Фото: Storyful 

Мужчина надел оптический прибор и не поверил своим глазам. Он начал видеть самые разные цвета и оттенки. Мисон сразу же начал осматривать комнату, а также свою одежду. В процессе Ли радостно посмеивался.

Внуки подарили дедушке очки, чтобы можно было видеть цвета. О лучшем подарке мужчина не мог и мечтать -4

Фото: Storyful 

«Вы шутите? Где вы их раздобыли?» – поражённо спросил мужчина.

Внуки подарили дедушке очки, чтобы можно было видеть цвета. О лучшем подарке мужчина не мог и мечтать -7

Фото: Facebook / Spencer Meason 

Вопрос этот остался без ответа, но родственники были очень довольны, что их подарок понравился Ли.

Внуки подарили дедушке очки, чтобы можно было видеть цвета. О лучшем подарке мужчина не мог и мечтать -10

Фото: Storyful 

Теперь сыну и внукам Мисона предстоит учить мужчину цветам, но они уверены, что счастье их отца и дедушки того стоит.

Внуки подарили дедушке очки, чтобы можно было видеть цвета. О лучшем подарке мужчина не мог и мечтать -13

Фото: Facebook / Spencer Meason 

Ранее мы рассказывали о гораздо менее приятном подарке. Молодого человека жестоко разыграли его родственники – здесь подробности.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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