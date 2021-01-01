Внуки подарили дедушке очки, чтобы можно было видеть цвета. О лучшем подарке мужчина не мог и мечтать

Мужчина страдал дальтонизмом и не мог видеть цвета. Но после Рождества всё изменилось, ведь на праздник внуки подарили дедушке специальные очки.

Как сообщает Daily Mail, 80-летний житель Спрингвилла (штат Юта) Ли Мисон получил в качестве рождественского подарка очки со специальными линзами, которые позволяют видеть цвета.