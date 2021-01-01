Мужчина узнал о своём любимом лакомстве правду и огорчился. Но его печаль поймут не все

Многие люди знают, что реальность совсем не такая, какой кажется. Ещё в детстве мы узнаём, что Деда Мороза не существует, а в крабовых палочках нет мяса краба. Но мужчина, который выяснил, что гавайские роллы производятся не на острове Гавайи, не смог этого стерпеть.

Как сообщается на сайте UPI.com, житель Нью-Йорка подал на производителя в суд. Мужчина заявил, что компания специально вводит своих покупателей в заблуждение.