Мужчина узнал о своём любимом лакомстве правду и огорчился. Но его печаль поймут не все

Многие люди знают, что реальность совсем не такая, какой кажется. Ещё в детстве мы узнаём, что Деда Мороза не существует, а в крабовых палочках нет мяса краба. Но мужчина, который выяснил, что гавайские роллы производятся не на острове Гавайи, не смог этого стерпеть.
Как сообщается на сайте UPI.com, житель Нью-Йорка подал на производителя в суд. Мужчина заявил, что компания специально вводит своих покупателей в заблуждение.
На лицевой стороне упаковки сладких булочек изображён гавайский город Хило, однако на оборотной стороне написано, что гавайские роллы производятся в городе Торранс, штат Калифорния.
Истец подчеркнул, что купил это угощение, поскольку думал, что оно производится на Гавайях, а теперь считает себя обманутым. Отмечается, что компания не в первый раз сталкивается с подобным судебным иском.
Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который тоже столкнулся с суровой реальностью. Молодой человек узнал, каким образом можно делать ванильный ароматизатор – здесь подробности.