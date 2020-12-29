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Что происходило за кадром фильма «Чародеи»? Редкий снимок с Валентином Гафтом

29 декабря 2020 08:47
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38 лет назад вечером 31 декабря на Центральном телевидении СССР состоялась премьера двухсерийного фильма «Чародеи». И хотя до уровня популярности «Иронии судьбы» эта кинокартина не дотянула, она всё равно очень понравилась жителям Советского Союза. 

«Чародеев» и сейчас вспоминают с теплом. Время от времени в соцсетях можно увидеть редкие кадры со съёмок этой кинокартины. И вот один из таких снимков. 

Что происходило за кадром фильма «Чародеи»? Редкий снимок с Валентином Гафтом-1

Фото: instagram.com/kino.cccp 

На фотографии запечатлены актёры Валентин Гафт и Александра Яковлева, а также режиссёр Константин Бромберг. 

Интересный факт: Бромберг однажды заблудился в здании телецентра Останкино и во время блужданий нашёл восьмипролётную мраморную лестницу с мозаикой и смальтой. Оказалось, что об этой лестнице уже никто и не помнил. А вот режиссёру она понравилась, поэтому он решил там снять некоторые сцены фильма. 

Кстати, ранее мы рассказывали об интересной детали фильма «Служебный роман». Картина в доме Калугиной висит не просто так – подробнее здесь

# Кино

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