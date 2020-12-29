Что происходило за кадром фильма «Чародеи»? Редкий снимок с Валентином Гафтом

38 лет назад вечером 31 декабря на Центральном телевидении СССР состоялась премьера двухсерийного фильма «Чародеи». И хотя до уровня популярности «Иронии судьбы» эта кинокартина не дотянула, она всё равно очень понравилась жителям Советского Союза.

«Чародеев» и сейчас вспоминают с теплом. Время от времени в соцсетях можно увидеть редкие кадры со съёмок этой кинокартины. И вот один из таких снимков.