«Я плачу от радости». Певица Валерия стала бабушкой

Новости России. Сын Валерии и его супруга Лиана Волкова впервые стали родителями. Об этом на своей странице в Instagram рассказала счастливая бабушка.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. – какая прекрасная дата начала жизни», – написала Валерия.