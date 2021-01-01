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«Я плачу от радости». Певица Валерия стала бабушкой

01 января 2021 10:00
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Новости России. Сын Валерии и его супруга Лиана Волкова впервые стали родителями. Об этом на своей странице в Instagram рассказала счастливая бабушка. 

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. – какая прекрасная дата начала жизни», – написала Валерия. 

«Я плачу от радости». Певица Валерия стала бабушкой-1

Фото: instagram.com/lianashulginaa 

Поклонники певицы поздравили её с радостным событием и отметили, что лучшего начала года и желать нельзя. 

«Я плачу от радости». Певица Валерия стала бабушкой-4

Фото: instagram.com/lianashulginaa 

Напомним, Арсений и Лиана начали встречаться в 2019 году. В июле 2020 года молодой человек сделал девушке предложение, а в августе состоялась свадьба.  

«Я плачу от радости». Певица Валерия стала бабушкой-7

Фото: instagram.com/lianashulginaa 

В октябре пара рассказала о том, что вскоре у них в семье будет пополнение – подробности здесь

# Звезды # калейдоскоп # Валерия # Арсений Шульгин # Лиана Волкова

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