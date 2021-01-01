«Я плачу от радости». Певица Валерия стала бабушкой
Новости России. Сын Валерии и его супруга Лиана Волкова впервые стали родителями. Об этом на своей странице в Instagram рассказала счастливая бабушка.
«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. – какая прекрасная дата начала жизни», – написала Валерия.
Фото: instagram.com/lianashulginaa
Поклонники певицы поздравили её с радостным событием и отметили, что лучшего начала года и желать нельзя.
Фото: instagram.com/lianashulginaa
Напомним, Арсений и Лиана начали встречаться в 2019 году. В июле 2020 года молодой человек сделал девушке предложение, а в августе состоялась свадьба.
Фото: instagram.com/lianashulginaa
В октябре пара рассказала о том, что вскоре у них в семье будет пополнение – подробности здесь.