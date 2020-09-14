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Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели

14 сентября 2020 07:38
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Что можно считать бессмертием? С научной точки зрения – это продолжение существования сознания в том или ином виде. Можно существовать как в физическом теле, так и в цифровой форме. Однако задолго до этого люди нашли другой вариант бессмертия – память. Человеку достаточно войти в историю, чтобы он в каком-то смысле стал бессмертным, ведь о нём будут говорить, его дела будут восхвалять или порицать. 

Из этого можно заключить, что Леонардо да Винчи стал по-настоящему бессмертным. Даже сейчас каждый человек может открыть для себя что-то в его творениях. И вряд ли найдётся кто-то, кто не слышал о картине «Мона Лиза». Она и сейчас служит источником вдохновения для многих людей, впрочем, вдохновение бывает разное. 

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так 

Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели -1

Фото: instagram.com/ksenia_demianova 

Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели -3

Фото: instagram.com/lagiocondamonnalisa 

Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели -5

Фото: instagram.com/lagiocondamonnalisa 

Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели -7

Фото: facebook.com/cara.darpino 

Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели -9

Фото: instagram.com/goldiatina 

Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели -11

Фото: instagram.com/lagiocondamonnalisa 

Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели -13

Фото: instagram.com/lagiocondamonnalisa 

Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели -15

Фото: instagram.com/lagiocondamonnalisa 

Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели -17

Фото: instagram.com/lagiocondamonnalisa 

Кстати, недавно мы собрали несколько известных полотен. На них хмурые или серьёзные персонажи начали лучезарно улыбаться – здесь подробнее

# Художник # калейдоскоп # Леонардо Да Винчи # Фотофакт

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