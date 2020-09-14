Современное искусство. Девять портретов Мона Лизы, которые вы точно не видели

Что можно считать бессмертием? С научной точки зрения – это продолжение существования сознания в том или ином виде. Можно существовать как в физическом теле, так и в цифровой форме. Однако задолго до этого люди нашли другой вариант бессмертия – память. Человеку достаточно войти в историю, чтобы он в каком-то смысле стал бессмертным, ведь о нём будут говорить, его дела будут восхвалять или порицать.

Из этого можно заключить, что Леонардо да Винчи стал по-настоящему бессмертным. Даже сейчас каждый человек может открыть для себя что-то в его творениях. И вряд ли найдётся кто-то, кто не слышал о картине «Мона Лиза». Она и сейчас служит источником вдохновения для многих людей, впрочем, вдохновение бывает разное.

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так