Как избавиться от тёмных кругов под глазами. 7 полезных советов

Темные круги под глазами – проблема миллионов. Если вы – в числе тех, у кого синяки – постоянные спутники, вот несколько полезных советов, как от них избавиться.
Темные круги под глазами – проблема миллионов. Если вы – в числе тех, у кого синяки – постоянные спутники, вот несколько полезных советов, как от них избавиться.
Фото: Pixabay
Лёд укрепит сосуды, освежит кожу вокруг глаз и уберет отеки. Можно заморозить не обычную воду, а ромашковый отвар. Протрите область вокруг глаз – лицо обретет более свежий вид. Но не стоит массажировать эту область более пяти минут, чтобы не переохладить чувствительную кожу.
Фото: Pixabay
У каждой хозяйки под рукой найдутся продукты, которые помогут избавиться от темных кругов. Например, можно сделать маску из петрушки. Для этого нужно измельчить пучок зелени в блендере, добавить туда сливочное масло и сметану в соотношении 1:2. Затем нанесите маску на кожу на 20 минут и смойте теплой водой.
Еще один рецепт маски – с крахмалом. Крахмал окажет мощный лифтинг-эффект. Для приготовления маски 2 столовые ложки крахмала нужно развести в сливках для получения густой массы. В крахмальную смесь влейте 2 чайные ложки витамина Е и поставьте все в холодильник. Перед нанесением можно добавить в маску измельченную петрушку или мяту. Эти травы оказывают отбеливающее действие.
Фото: Pixabay
Самый простой способ, который хорошо работает. При постоянном умывании холодной водой синяки будут светлее. Дело в том, что горячая вода сушит кожу и усиливает отечность.
Некоторые линейки косметики выпускают пилинг, подходящий именно для кожи вокруг глаз. Такой способ борьбы с синяками будет актуален для тех, у кого круги появились вследствие повышенной пигментации.
Фото: Pixabay
Эти продукты задерживают жидкость в организме, что может стать причиной мешков и темных кругов. С другой стороны, синяки могут появиться от обезвоживания. Поэтому, не стоит забывать о норме питьевой воды в день.
Фото: Pixabay
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Если не удается решить проблему изнутри, можно ее скрыть снаружи. Для этого прекрасно подойдет консилер. Консилер кремовой текстуры хорошо перекроет темные круги и обеспечит плотное покрытие.
Фото: Pixabay
Хороший, крепкий сон – залог свежего внешнего вида. Полноценный отдых – это не только минимальная норма сна в 7-8 часов. Сюда относится и положение тела, в котором вы находитесь, лежа в кровати. Темные круги могут появиться из-за того, что вы постоянно спите на боку или на животе. Постарайтесь приучить себя к отдыху, лежа на спине.
Рецепт маски, которая поможет избавиться от веснушек (подробнее здесь).