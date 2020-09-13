Как избавиться от тёмных кругов под глазами. 7 полезных советов

Темные круги под глазами – проблема миллионов. Если вы – в числе тех, у кого синяки – постоянные спутники, вот несколько полезных советов, как от них избавиться. Массаж кубиками льда

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Лёд укрепит сосуды, освежит кожу вокруг глаз и уберет отеки. Можно заморозить не обычную воду, а ромашковый отвар. Протрите область вокруг глаз – лицо обретет более свежий вид. Но не стоит массажировать эту область более пяти минут, чтобы не переохладить чувствительную кожу. Домашние маски

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У каждой хозяйки под рукой найдутся продукты, которые помогут избавиться от темных кругов. Например, можно сделать маску из петрушки. Для этого нужно измельчить пучок зелени в блендере, добавить туда сливочное масло и сметану в соотношении 1:2. Затем нанесите маску на кожу на 20 минут и смойте теплой водой. Еще один рецепт маски – с крахмалом. Крахмал окажет мощный лифтинг-эффект. Для приготовления маски 2 столовые ложки крахмала нужно развести в сливках для получения густой массы. В крахмальную смесь влейте 2 чайные ложки витамина Е и поставьте все в холодильник. Перед нанесением можно добавить в маску измельченную петрушку или мяту. Эти травы оказывают отбеливающее действие. Умывание холодной водой

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Самый простой способ, который хорошо работает. При постоянном умывании холодной водой синяки будут светлее. Дело в том, что горячая вода сушит кожу и усиливает отечность. Пилинг Некоторые линейки косметики выпускают пилинг, подходящий именно для кожи вокруг глаз. Такой способ борьбы с синяками будет актуален для тех, у кого круги появились вследствие повышенной пигментации. Исключение алкоголя и соленой пищи

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Эти продукты задерживают жидкость в организме, что может стать причиной мешков и темных кругов. С другой стороны, синяки могут появиться от обезвоживания. Поэтому, не стоит забывать о норме питьевой воды в день. Макияж

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Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после Если не удается решить проблему изнутри, можно ее скрыть снаружи. Для этого прекрасно подойдет консилер. Консилер кремовой текстуры хорошо перекроет темные круги и обеспечит плотное покрытие. Полноценный сон

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