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Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры

13 сентября 2020 10:51
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Студентка превращает старые вещи в отличную одежду. Это увлечение появилось у девушки в 2019 году.

Как сообщает Insider, жительница Канады Клео Пейдж изучает биомедицинскую инженерию. В какой-то момент девушка подумала, что ей нужно развивать своё творческое мышление. А ещё студентка хотела обзавестись оригинальной одеждой.

Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры -1

Фото: instagram.com/calioclothing 

Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры -3

Фото: instagram.com/calioclothing 

Клео и заметить не успела, как начала искать видеоролики, в которых люди рассказывали, как шить себе одежду. Пейдж пополнила свой гардероб несколькими вещами из комиссионного магазина и начала экспериментировать.

Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры -6

Фото: instagram.com/calioclothing 

Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры -8

Фото: instagram.com/calioclothing 

«Мне нравится совмещать свой инженерный стиль мышления с творчеством, чтобы создавать что-то именно так, как я себе представляю», – рассказала Клео.

Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры -11

Фото: instagram.com/calioclothing 

Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры -13

Фото: instagram.com/calioclothing 

Теперь жительница Канады не только обладает более чем 50 предметами гардероба с оригинальными дизайнерскими решениями, но и чувствует себя намного увереннее. Ведь девушка ходит в одежде, которую пошила сама.

Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры -16

Фото: instagram.com/calioclothing 

Кстати, умение шить себе одежду могло бы пригодиться и одной невесте. Девушка заказала себе свадебное платье по почте, но в посылке лежало нечто совсем иное – подробнее здесь.

# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

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