Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры

Студентка превращает старые вещи в отличную одежду. Это увлечение появилось у девушки в 2019 году. Как сообщает Insider, жительница Канады Клео Пейдж изучает биомедицинскую инженерию. В какой-то момент девушка подумала, что ей нужно развивать своё творческое мышление. А ещё студентка хотела обзавестись оригинальной одеждой.

Фото: instagram.com/calioclothing

Фото: instagram.com/calioclothing

Клео и заметить не успела, как начала искать видеоролики, в которых люди рассказывали, как шить себе одежду. Пейдж пополнила свой гардероб несколькими вещами из комиссионного магазина и начала экспериментировать.

Фото: instagram.com/calioclothing

Фото: instagram.com/calioclothing

«Мне нравится совмещать свой инженерный стиль мышления с творчеством, чтобы создавать что-то именно так, как я себе представляю», – рассказала Клео.

Фото: instagram.com/calioclothing

Фото: instagram.com/calioclothing

Теперь жительница Канады не только обладает более чем 50 предметами гардероба с оригинальными дизайнерскими решениями, но и чувствует себя намного увереннее. Ведь девушка ходит в одежде, которую пошила сама.

Фото: instagram.com/calioclothing