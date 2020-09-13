Девушка смотрела видеоуроки и научилась шить. Теперь она превращает старую одежду в шедевры
Студентка превращает старые вещи в отличную одежду. Это увлечение появилось у девушки в 2019 году.
Как сообщает Insider, жительница Канады Клео Пейдж изучает биомедицинскую инженерию. В какой-то момент девушка подумала, что ей нужно развивать своё творческое мышление. А ещё студентка хотела обзавестись оригинальной одеждой.
Фото: instagram.com/calioclothing
Фото: instagram.com/calioclothing
Клео и заметить не успела, как начала искать видеоролики, в которых люди рассказывали, как шить себе одежду. Пейдж пополнила свой гардероб несколькими вещами из комиссионного магазина и начала экспериментировать.
Фото: instagram.com/calioclothing
Фото: instagram.com/calioclothing
«Мне нравится совмещать свой инженерный стиль мышления с творчеством, чтобы создавать что-то именно так, как я себе представляю», – рассказала Клео.
Фото: instagram.com/calioclothing
Фото: instagram.com/calioclothing
Теперь жительница Канады не только обладает более чем 50 предметами гардероба с оригинальными дизайнерскими решениями, но и чувствует себя намного увереннее. Ведь девушка ходит в одежде, которую пошила сама.
Фото: instagram.com/calioclothing
Кстати, умение шить себе одежду могло бы пригодиться и одной невесте. Девушка заказала себе свадебное платье по почте, но в посылке лежало нечто совсем иное – подробнее здесь.