Мотивация, система и словарный запас. 7 советов, как эффективно учить иностранный язык

Чем больше языков знает человек, тем больше у него возможностей. Иностранный язык может облегчить коммуникацию во время отдыха, а также помочь решить рабочие вопросы. Мы собрали для вас несколько советов, которые помогут эффективно и быстро выучить другой язык. Мотивация До изучения спросите себя: зачем я это делаю? У вас должна быть определенная цель, если ее не будет, то обучение скорее всего станет неэффективным. Не забывайте награждать себя бонусами за успехи. Например, приятная покупка, поход в кафе. Так вам будет хотеться выучить еще больше.

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Программа обучения Обратите внимание на то, как вы изучаете иностранный язык. Нельзя учить все подряд, необходимо иметь четкий план. Чтобы составить программу, нужно знать свой уровень. В Интернете есть много онлайн-тестов, которые помогут это сделать. После определения уровня надо обратить внимание на пробелы в знаниях, повторить те правила, которые вы забыли. Лучше занятие разделить на три части: изучение лексики, грамматики и аудирование. Расширение словарного запаса Оптимальным вариантом будет, если вы в день запомните 10 – 15 новых слов. Учить будет легче, если слова относятся к одной теме. Можно сразу учить словосочетания, так вы уже будете знать, как слово употребляется. Не забывайте каждый день повторять ту лексику, которую изучили ранее. Общение с носителем языка Иностранец вам может рассказать куда больше интересной информации, чем преподаватель, ведь это его родной язык. Сейчас легче всего познакомиться с таким человеком в Интернете, так вы сможете попрактиковать и письменную речь, и устную. А если у вас уже есть друзья-иностранцы, которые живут в вашем городе, то вам очень повезло.

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Системный подход Если вы занимаетесь самостоятельно, составьте себе расписание и строго его придерживайтесь. Например, вы будете учить иностранный язык три раза в неделю по два часа. Занятия нельзя пропускать, иначе от обучения не будет никакого толка. Разнообразие способов изучения Не изучайте язык только по учебнику. Смотрите фильмы, читайте книги, слушайте радио, музыку, следите за новостями. Такое глубокое погружение точно ускорит процесс. Больше говорите Если часто пользоваться языком, то информация будет очень быстро запоминаться. Используйте только что выученные слова, тогда они надолго останутся в памяти. При разговоре старайтесь не забывать и о грамматических конструкциях.

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