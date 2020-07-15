Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так
Фотограф создал проект, в котором показал потомков известных людей. Мужчина встретился с наследниками Наполеона и Мона Лизы.
Как сообщает PetaPixel, британский фотограф Дрю Гарднер нашёл потомков известных исторических личностей, чтобы воссоздать их портреты. Свой проект Дрю назвал «Потомки».
Самым старым портретом, который воссоздал Гарднер, стала «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Фотограф нашёл правнучку женщины в 15 поколении – Ирину Строцци. По словам Дрю, он отслеживал прямых потомков людей с картин, проверял их происхождение, а затем, уже воссоздавая работу, уделял внимание даже мелким деталям.
Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel
Роберт Клайв и его правнук в пятом поколении Роберт Холден.
Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel
Оливер Кромвель и его правнук в девятом поколении Чарльз Буш.
Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel
Наполеон I Бонапарт и его правнук в четвёртом поколении Хьюго де Салис.
Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel
Фредерик Дуглас и его правнук в третьем поколении Кеннет Моррис.
Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel
Берта Моризо и её правнучка Люси Руарт.
Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel
Чарльз Диккенс и его праправнук Джеральд Чарльз Диккенс.
Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel
Горацио Нельсон и его правнук в четвёртом поколении Уильям .
Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel
Эммелин Панкхёрст и её правнучка Хелен Панкхёрст.
Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel
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