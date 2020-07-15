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Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так

15 июля 2020 11:28
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Фотограф создал проект, в котором показал потомков известных людей. Мужчина встретился с наследниками Наполеона и Мона Лизы.

Как сообщает PetaPixel, британский фотограф Дрю Гарднер нашёл потомков известных исторических личностей, чтобы воссоздать их портреты. Свой проект Дрю назвал «Потомки». 

Самым старым портретом, который воссоздал Гарднер, стала «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Фотограф нашёл правнучку женщины в 15 поколении – Ирину Строцци. По словам Дрю, он отслеживал прямых потомков людей с картин, проверял их происхождение, а затем, уже воссоздавая работу, уделял внимание даже мелким деталям.

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так-1

Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel 

Роберт Клайв и его правнук в пятом поколении Роберт Холден.

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так-4

Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel 

Оливер Кромвель и его правнук в девятом поколении Чарльз Буш.

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так-7

Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel 

Наполеон I Бонапарт и его правнук в четвёртом поколении Хьюго де Салис.

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так-10

Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel 

Фредерик Дуглас и его правнук в третьем поколении Кеннет Моррис.

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так-13

Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel 

Берта Моризо и её правнучка Люси Руарт.

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так-16

​​​​​​​Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel 

Чарльз Диккенс и его праправнук Джеральд Чарльз Диккенс.

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так-19

​​​​​​​Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel 

Горацио Нельсон и его правнук в четвёртом поколении Уильям .

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так-22

​​​​​​​Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel 

Эммелин Панкхёрст и её правнучка Хелен Панкхёрст.

Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так-25

​​​​​​​Фото: Дрю Гарднер / PetaPixel ​​​​​​​

Ранее мы рассказывали о графическом дизайнере, который воссоздаёт облики императоров и правителей прошлых веков. Как выглядели Гай Юлий Цезарь и Октавиан Август – смотрите здесь

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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