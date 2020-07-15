Фотограф воссоздаёт портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так

Фотограф создал проект, в котором показал потомков известных людей. Мужчина встретился с наследниками Наполеона и Мона Лизы.

Как сообщает PetaPixel, британский фотограф Дрю Гарднер нашёл потомков известных исторических личностей, чтобы воссоздать их портреты. Свой проект Дрю назвал «Потомки».

Самым старым портретом, который воссоздал Гарднер, стала «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Фотограф нашёл правнучку женщины в 15 поколении – Ирину Строцци. По словам Дрю, он отслеживал прямых потомков людей с картин, проверял их происхождение, а затем, уже воссоздавая работу, уделял внимание даже мелким деталям.