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Самый лучший подарок. Дедушка и бабушка смогли обнять внуков на Рождество

07 января 2021 11:36
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После начала пандемии коронавируса многим людям пришлось свести к минимуму общение с друзьями и близкими. Однако выход можно найти из любой ситуации. 

Как сообщает Daily Mail, 71-летняя Барбара и 73-летний Клайв Уолшоу из британского города Лидс не могли обнять своих внуков с 1 марта 2020 года. Супруги думали, что и Рождество будут вынуждены провести вдали от семьи, ограничившись лишь видеосвязью. 

Самый лучший подарок. Дедушка и бабушка смогли обнять внуков на Рождество-1

Фото: SWNS / Neil Walshaw 

Однако во время поиска рождественских подарков Барбара увидела костюмы белых надувных медведей. Женщина сразу поняла – вот её возможность повидаться с любимыми малышами. 

Самый лучший подарок. Дедушка и бабушка смогли обнять внуков на Рождество-4

Фото: SWNS / Neil Walshaw 

Супруги Уолшоу купили эти костюмы и пришли в гости к внукам. Малыши не сразу поняли, кто перед ними, но затем бросились обниматься. По словам Барбары, объятия с детьми длились шесть минут. И женщина считает, что это были её лучшие шесть минут за весь 2020 год. 

Самый лучший подарок. Дедушка и бабушка смогли обнять внуков на Рождество-7

Фото: SWNS / Neil Walshaw 

Родители детей тоже были счастливы. Они думают, что внуки Барбары и Клайва никогда не забудут это событие. Ведь не каждый день ты видишь бабушку и дедушку, которые подпрыгивают от радости в смешных костюмах белых медведей. 

Кстати, недавно мы рассказывали о мужчине, которому очень повезло с внуками. Они в буквальном смысле помогли дедушке посмотреть на мир по-другому (подробнее здесь). 

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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