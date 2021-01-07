Самый лучший подарок. Дедушка и бабушка смогли обнять внуков на Рождество

После начала пандемии коронавируса многим людям пришлось свести к минимуму общение с друзьями и близкими. Однако выход можно найти из любой ситуации.

Как сообщает Daily Mail, 71-летняя Барбара и 73-летний Клайв Уолшоу из британского города Лидс не могли обнять своих внуков с 1 марта 2020 года. Супруги думали, что и Рождество будут вынуждены провести вдали от семьи, ограничившись лишь видеосвязью.