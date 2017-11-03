Сотрудник Twitter в последний рабочий день отключил аккаунт Дональда Трампа

Новости США. Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter 3 ноября исчез на 11 минут.

Об этом сообщили в Twitter. В официальном заявлении компании отметили, что страница была «непреднамеренно деактивирована из-за человеческой ошибки сотрудника».

При попытке попасть на страницу Трампа появлялось сообщение, что данной страницы не существует.

По информации представителя компании, «учетная запись была отключена на 11 минут, но уже восстановлена. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги, чтобы это не повторилось».