Парень купил квартиру. Теперь он живет с 80 морскими котиками

Порой прошлые хозяева квартиры, которую вы приобрели, могут оставить некоторые свои вещи. Наверное, они им больше не понадобятся в новом жилье. Обычно это какие-то большие элементы декора, например, шкаф, который очень сложно перевезти. Но герой следующей истории нашел в новой квартире не просто какую-то вещь, а морских свинок.

Фото: Cid Dwyer / SWNS

Как рассказало издание Metro, Сид Дуайер в феврале 2022 года приобрел дом, в котором, как оказалось позже, его ждал сюрприз. Когда парень открыл двери, то увидел 10 морских свинок. Юноша решил оставить их у себя. «Они милые, я захотел, чтобы они были со мной», – поделился Сид.

Фото: Cid Dwyer / SWNS

Но на этом приключения обладателя грызунов не закончились. Через несколько недель парень заметил, что вместо 10 питомцев у него стало целых 14. Юноша сразу предпринял меры. От сделал отдельные вольеры для самок и самцов. Но и это не особо помогло.