Парень купил квартиру. Теперь он живет с 80 морскими котиками
Порой прошлые хозяева квартиры, которую вы приобрели, могут оставить некоторые свои вещи. Наверное, они им больше не понадобятся в новом жилье. Обычно это какие-то большие элементы декора, например, шкаф, который очень сложно перевезти. Но герой следующей истории нашел в новой квартире не просто какую-то вещь, а морских свинок.
Как рассказало издание Metro, Сид Дуайер в феврале 2022 года приобрел дом, в котором, как оказалось позже, его ждал сюрприз. Когда парень открыл двери, то увидел 10 морских свинок. Юноша решил оставить их у себя.
«Они милые, я захотел, чтобы они были со мной», – поделился Сид.
Но на этом приключения обладателя грызунов не закончились. Через несколько недель парень заметил, что вместо 10 питомцев у него стало целых 14. Юноша сразу предпринял меры. От сделал отдельные вольеры для самок и самцов. Но и это не особо помогло.
В итоге за год у Сида уже 80 морских свинок. Все они живут в любви и гармонии. Кстати, и на отдельной жилплощади. Теперь грызуны расположились в саду хозяина. Несмотря на количество, парень успевает ухаживать за каждым питомцем. Кроме основного приема пищи у морских свинок есть еще и десерт. В основном это арбуз. А каждое утро юноши начинается с чистки вольеров, так что и за стерильность переживать не стоит. Теперь они живут в отдельном доме большой семьей. А парень рад, что у него появились новые друзья, пускай и в виде неожиданных питомцев.
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