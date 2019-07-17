На хулигана Есенина ей хватило терпения на два года. Жизнь Айседоры Дункан как трагедия

Айседору Дункан мы знаем благодаря Сергею Есенину. Если бы не их бурный роман, нам не пришлось бы познакомиться с этой американской танцовщицей, женщиной, над которой так жестоко поиздевалась судьба. А Есенин открыл нам окно в её полную драматизма историю. Это как раз тот случай, когда говорят: чем так прожить жизнь, то лучше бы не родиться.

Да, женщине не позавидуешь, хотя имя её вроде бы овеяно романтизмом. Ещё бы: любовь и жена первого на Руси романтика.

Мытарства начались с самого детства. Как только Айседора появилась на свет, её отец, известный в Сан-Франциско банкир, обанкротился, и семья угодила в нужду. Спустя год родители и вообще развелись, мать осталась с четырьмя детьми на руках. Жили бедно. Айседора позже была вынуждена бросить школу и идти в заработки. Хорошо, когда у человека есть к чему-то талант. Девушка неплохо танцевала и потому давала детям платные уроки танцев. Думая о хлебе, она всё же мечтала о большой сцене. Но ей здесь не везло. Айседора сама брала уроки у опытных артисток, ходила по кастингам, но её нигде не брали. Её нестандартное исполнение мало кого интересовало. Ей не нравился классический стиль, как в балете, где отточено каждое па, и все должны делать так, а не иначе. Дункан проповедовала свободу танца, всех движений, выходила в древнегреческом платье и босиком, чем и отличалась от других.

«Надо ехать в Европу», - решила девушка. Сначала был Лондон, где она заработала неплохие деньги, потом Берлин и Париж. Там она открыла свои студии. Параллельно Дункан гастролировала по миру, завоевывая популярность. Её приглашали. Однажды даже довелось танцевать на вечеринке на столе, среди тысячи бутылок шампанского, выпитых тремя сотнями гостей. Казалось бы, жизнь налаживается. Но есть люди, которым судьба не позволяет расслабиться. Айседора испытала боль, что в клочья рвёт сердце каждой любящей матери. Двое её малышей, рожденных от разных мужчин вне брака, - дочь Беатрис 7 лет и трёхлетний Патрик – погибли в автокатастрофе. Машина с ними и няней на скорости рухнула с моста в Сену. Жуткая долгая депрессия, тоска по детям. Женщина ищет спасение в новых знакомствах. Она умоляет молодого итальянского скульптора о зачатии ребенка. Родился мальчик, снова есть ради кого жить. Но через несколько дней дитя умирает, вконец опустошая душу. А тут началась Первая мировая, и на студиях пришлось поставить крест.

В 1915 году Дункан сама могла погибнуть. После гастролей в Америке она должна была возвращаться в Европу на элитном лайнере «Лузитания». Однако из-за претензий кредиторов пришлось сдать билет и довольствоваться скромным рейсом. А в тот день «Лузитанию» потопила немецкая подлодка, более тысячи людей погибли в море. Кто-то за облаками, наверное, решил, что Айседору надо поберечь, она ещё мало страдала.

И в 1921 году «звезду танца» занесло в советскую Россию. Ей представлялось, что революция сделала этот народ свободным, там легко дышать и заниматься творчеством. Надеялась, что среди берёз и золотых куполов отпустит её злой рок, и душа воскреснет. Наивная американка! В Москве она познакомилась с Есениным. Хотя поэт почти на 20 лет был младше, они поженились. В Большом театре Айседора потанцевала под революционную «Варшавянку», вызвав немалые восторги новой пролетарской интеллигенции, открыла детскую школу. Большевики, как часто бывает, обещали финансово помогать почину, да слово не сдержали, пришлось иностранке тянуть эту лямку самостоятельно и «за идею». А тут ещё озорной поэт любил отчаянно гульнуть. И в России, и в зарубежных турне ему было уютно и весело рядом с состоятельной женой. Долго так жить Айседоре было сложно. В общем, на хулигана Есенина женщине хватило терпения на два года, а на его кабацкую Москву - на три.

…Она уехала домой, в Америку. Выступать стала реже: годы... Сцену ей заменили богемные тусовки с шампанским, близкие связи с разными эмансипированными дамочками из мира искусства. Настолько близкие, что пошли нелестные разговоры и сплетни. Ей на это было наплевать, она и не такое о жизни узнала. И правда, в итоге к 50 годам кроме мировой известности ничего: семьи не сложилось, дети на кладбищах, гнетущее одиночество. Мало кому так достается. Казалось бы, Господи, оставь человека в покое! Нет же: сентябрьской ночью 1927 года в Ницце Айседора Дункан погибает нелепо. Вы вряд ли вспомните случаи, чтобы так умирали люди. Выйдя от подруги, женщина села на заднее сиденье поджидавшего её авто. Машина тронулась. Ветер сорвал с плеча Айседоры длинный конец шелкового шарфа и бросил на спицы колеса. Шарф мгновенно затянулся на шее, переломав позвонки.

Такая вот жизнь.

Не жизнь, а трагедия…

Ваш В. Д.