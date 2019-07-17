Сыновья Меган Фокс гуляют по Лос-Анджелесу в девичьей одежде

Популярную актрису и фотомодель Меган Фокс увидели на улице с сыновьями, которые одеты в девичью одежду.

Фото: instagram.com/gm__news_

Меган с мужем Брайаном Остином Грином и тремя сыновьями (Боди, Джорни и Ноа) сфотографировали в Лос-Анджелесе. Старший одет в пестрое платье в цветочек, розовые кроссовки и серебристую сумочку. Средний идет в фиолетовых шортах и в майке с розово-желтыми разводами, а младший в желтых леггинсах и топе. У всех детей длинные волосы.

Фото: instagram.com/gm__news_

Не только Меган Фокс позволят своим детям экспериментировать с имиджем. Сын Уилла Смита тоже носит платья и юбки и считает, что каждый должен выглядеть так, как нравится ему, а не так, как диктует общество. Посмотреть на Джейдена в женской одежде можно здесь.