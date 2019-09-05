Сорока напала на гулявшего по парку мальчика. Ребёнок потерял один глаз

В Великобритании на гулявшего по парку мальчика напала сорока. Ребёнок ослеп на один глаз.

Как сообщается в эфире программы Today Tonight, инцидент случился год назад в начале весны. Тогда женщина вместе с детьми пошла в парк. У входа была табличка, которая предупреждала о сезоне гнездования сорок. Женщина не придала этому значения, она только посоветовала ребятам надеть шляпы.

Через какое-то время к матери подбежал сын, зажимая правый глаз рукой. Женщина увидела, что на лице мальчика кровь. Позже выяснилось, что на ребёнка напала сорока, при этом птица атаковала с земли, выбрав целью глаз.

Мальчика доставили в больницу, однако спасти травмированный глаз не удалось.

Мать ребёнка решила рассказать об этой истории, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. По её словам, раньше она никогда не слышала о таких нападениях, поэтому захотела объяснить, насколько опасно может быть не соблюдать меры предосторожности во время сезона гнездования сорок.

После произошедшего с мальчиком в опасных местах были поставлены крупные знаки, предупреждающие о сороках, а в школах начали рассказывать о том, как защитить себя от нападений этих птиц.

Отмечается, что каждый год из-за нападений сорок 5-6 детей попадают в больницы.

Ранее мы рассказывали о другом опасном случае.