Близкие Валентина Гафта рассказали о состоянии актёра после инсульта

Новости России. Валентин Гафт находится в тяжелом состоянии после инсульта, который он перенес летом.

Как сообщает РБК со ссылкой на сына Ольги Остроумовой и пасынка Гафта режиссера Михаила Левитина, врачи активно занимаются реабилитацией 84-летнего актера.

По словам Левитина, Валентин Гафт восстанавливается очень медленно и его состояние характеризуется как «непростое».

«Динамика восстановления позитивная, но очень медленная. Он контактен — говорит иногда, все слышит и понимает».

Пасынок известного актера отмечает, что впервые слышит о том, что Гафту понадобится операция.

В СМИ ранее появилась информация, что актер находится в тяжелом состоянии и частично парализован.