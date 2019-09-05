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Близкие Валентина Гафта рассказали о состоянии актёра после инсульта

05 сентября 2019 13:23
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Новости России. Валентин Гафт находится в тяжелом состоянии после инсульта, который он перенес летом.  

Как сообщает РБК со ссылкой на сына Ольги Остроумовой и пасынка Гафта режиссера Михаила Левитина, врачи активно занимаются реабилитацией 84-летнего актера.  

По словам Левитина, Валентин Гафт восстанавливается очень медленно и его состояние характеризуется как «непростое».  

«Динамика восстановления позитивная, но очень медленная. Он контактен — говорит иногда, все слышит и понимает».  

Пасынок известного актера отмечает, что впервые слышит о том, что Гафту понадобится операция.    

В СМИ ранее появилась информация, что актер находится в тяжелом состоянии и частично парализован.  

# Звезды # калейдоскоп # Валентин Гафт # Михаил Левитин # Ольга Остроумова

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