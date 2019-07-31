Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку

На днях в России произошёл необычный случай – медведь ударил водителя. Обычно эти животные дружелюбны, однако невежливость послужила причиной конфликта.
На днях в России произошёл необычный случай – медведь ударил водителя. Обычно эти животные дружелюбны, однако невежливость послужила причиной конфликта.
Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»
Однако в этот раз дружба между людьми и медведями не сложилась. В Пуровском районе ямальцы ехали по дороге, и, заметив хищников, притормозили.
Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»
Водитель и пассажиры включили камеру, чтобы записать видео, и невежливо начали разговор. Один из медведей обиделся и отвесил человеку оплеуху. После этого люди решили ретироваться.
Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»
Ролик с произошедшим был опубликован информационным агентством «Север-Пресс». Инцидент случился 30 июля.
Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»
Кстати, не так давно произошло нашествие белых медведей на архипелаге Новая Земля, где животные дружно копались в мусоре и выпрашивали еду у местных жителей.
В районе посёлка Белушья Губа были замечены 52 хищника – подробнее здесь.