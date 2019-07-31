Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку

На днях в России произошёл необычный случай – медведь ударил водителя. Обычно эти животные дружелюбны, однако невежливость послужила причиной конфликта.

Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»

Однако в этот раз дружба между людьми и медведями не сложилась. В Пуровском районе ямальцы ехали по дороге, и, заметив хищников, притормозили.

Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»

Водитель и пассажиры включили камеру, чтобы записать видео, и невежливо начали разговор. Один из медведей обиделся и отвесил человеку оплеуху. После этого люди решили ретироваться.

Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»

Ролик с произошедшим был опубликован информационным агентством «Север-Пресс». Инцидент случился 30 июля.

Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»