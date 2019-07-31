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Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку

31 июля 2019 09:15
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На днях в России произошёл необычный случай – медведь ударил водителя. Обычно эти животные дружелюбны, однако невежливость послужила причиной конфликта.

Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку-1

Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»

Однако в этот раз дружба между людьми и медведями не сложилась. В Пуровском районе ямальцы ехали по дороге, и, заметив хищников, притормозили.   

Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку-4

Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»

Водитель и пассажиры включили камеру, чтобы записать видео, и невежливо начали разговор. Один из медведей обиделся и отвесил человеку оплеуху. После этого люди решили ретироваться.   

Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку-7

Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»

Ролик с произошедшим был опубликован информационным агентством «Север-Пресс». Инцидент случился 30 июля.

Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку-10

Фото: скриншот из видео «Север-Пресс»

Кстати, не так давно произошло нашествие белых медведей на архипелаге Новая Земля, где животные дружно копались в мусоре и выпрашивали еду у местных жителей.   

В районе посёлка Белушья Губа были замечены 52 хищника – подробнее здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп

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