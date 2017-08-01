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Солодуха как Ван Дамм: кто повторял фирменный трюк из ролика с фурами

01 августа 2017 16:06
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Новости мира. В сети появилась информация, что известный белорусский певец Александр Солодуха сядет на шпагат между дулами двух танков. Так он повторит трюк американского актера Жана-Клода Ванн Дамма. Мы решили вспомнить оригинальное видео с мастером боевых искусств и популярным актером и вспомнить, как оно стало вирусным и каким образом простые пользователи попытались повторить ролик.

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Что за шпагат?  

Актер Жан-Клод Ван Дамм прославился не только своими фильмами, но и спортивной формой, которую он в них демонстрирует. Многие запомнили его знаменитый шпагат между двумя стульями.

Кстати, в 2016 году это упражнение повторила 26-летняя дочь Ван Дамма – Бьянка, которая усердно занимается тренировками. Она отметила, что сейчас им с отцом приятнее встретиться не за ужином, а в спортзале.

Солодуха как Ван Дамм: кто повторял фирменный трюк из ролика с фурами-1

Актер и его дочь. Фото: natamarama

Хорошо. А как он связан с вирусным видео?

В ноябре 2013 года рекламный ролик автомобильной компании Volvo взорвал интернет. В нем 53-летний Жан-Клод Ван Дамм сделал свой знаменитый шпагат между двумя двигающимися грузовиками под расслабляющую песню двухтысячных – Enya «Only Time». Актер никогда не делал этого раньше. По словам создателей ролика, этот тест был создан, чтобы продемонстрировать точность и устойчивость первой в мире технологии, которая упрощает вождение нового автомобиля марки.

Видео было снято на рассвете на закрытом поле для посадки самолетов в Испании за один дубль.

Актер реально совершил этот трюк – упрощали его задачу только более широкие зеркала заднего вида, на которых он держал ноги, и страховка.

Солодуха как Ван Дамм: кто повторял фирменный трюк из ролика с фурами-4

Источник: youtube.com. Скриншот из видео

Насколько оно популярно?

На данный момент рекламный ролик посмотрели более 86 миллионов раз. Пользователи были восхищены смелостью и креативностью и отмечали, что «Ван Дамм – это живой герой всех фильмов детства».

Настолько эпичного шпагата никто не ожидал – это породило целую лавину мемов и пародийных роликов.

Кто делал пародии на этот трюк?

Проще сказать, кто не пародировал культовое упражнение актера. Были серьезные попытки, например, каскадер из Беларуси сделал растяжку между двух многотонных БелАЗов – у видео более 1,3 миллионов просмотров.

Солодуха как Ван Дамм: кто повторял фирменный трюк из ролика с фурами-7

Источник: youtube.com/user/TUTBYtv. Скриншот из видео

Гродненцы спародировали актера, сделав трюк на «Запорожцах» – здесь подробнее.

Житель Одессы сел на шпагат между двумя спортивными авто.

Солодуха как Ван Дамм: кто повторял фирменный трюк из ролика с фурами-10

Источник: youtube.com. Скриншот из видео

Были и забавные пародии. Например, девочка, которая села на шпагат между двух колясок. Или жители Боснии, сделавшие трюк, между двух тачек.

Солодуха как Ван Дамм: кто повторял фирменный трюк из ролика с фурами-13

Источник: youtube.com. Скриншот из видеоИсточник: youtube.com. Скриншот из видео

Самой забавной по праву можно назвать пародию Чака Норриса, где он доказывает свой статус суперзвезды и несокрушимого бойца. Мультипликаторы сделали ролик, где Норрис делает растяжку между двух летящих самолетов, а на его голове группа солдат образует форму елки.

Солодуха как Ван Дамм: кто повторял фирменный трюк из ролика с фурами-16

Источник: youtube.com. Скриншот из видео

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Жан-Клод Ван Дамм

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