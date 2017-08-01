«Такое вторжение разрушительно»: хакеры выкрали сценарий новой серии «Игры престолов»

Новости США. Телеканал HBO подвергся хакерской атаке. Во время нее был украден сценарий новой – четвертой серии «Игры престолов» и сценарии других проектов канала.
Взломщики выкрали материалы общим весом около 1,5 терабайта.
Новости США. Телеканал HBO подвергся хакерской атаке. Во время нее был украден сценарий новой – четвертой серии «Игры престолов» и сценарии других проектов канала.
Взломщики выкрали материалы общим весом около 1,5 терабайта.
Фото: Helen Sloan
В заявлении телекомпании было сказано, что они связалась с правоохранительными органами и фирмами по кибербезопасности.
Ричард Плеплер, Главный исполнительный директор HBO:
Любое такое вторжение разрушительно и тревожно для всех нас. Я могу заверить, что руководство и наша команда специалистов по технологиям вместе с внешними экспертами работают круглосуточно, чтобы защитить наши коллективные интересы.
Фото: imdb.com
Кроме сценария нового эпизода седьмого сезона «Игры престолов» были украдены сценарии «Игроков» и «Комнаты 104».
Новый сезон «Игры престолов» стартовал 16 июля. В его рамках уже было показано три эпизода. К слову, первую серию долгожданного сезона на официальных сервисах посмотрели более 16 миллионов человек – в реальности эти цифры могут быть выше в несколько раз (смотрите здесь). Еще в эфире будут показаны четыре серии.
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Этот сезон станет предпоследним. Восьмой сезон уже анонсирован, но точная дата его выхода неизвестна.
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Фото: imdb.com
Кстати, к новому эпизоду «Игры престолов» вы сможете успеть посмотреть все предыдущие серии.
Правда, для этого понадобится чуть больше двух дней – здесь подробнее.