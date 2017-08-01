«Такое вторжение разрушительно»: хакеры выкрали сценарий новой серии «Игры престолов»

Новости США. Телеканал HBO подвергся хакерской атаке. Во время нее был украден сценарий новой – четвертой серии «Игры престолов» и сценарии других проектов канала.

В заявлении телекомпании было сказано, что они связалась с правоохранительными органами и фирмами по кибербезопасности.

Ричард Плеплер, Главный исполнительный директор HBO:

Любое такое вторжение разрушительно и тревожно для всех нас. Я могу заверить, что руководство и наша команда специалистов по технологиям вместе с внешними экспертами работают круглосуточно, чтобы защитить наши коллективные интересы.