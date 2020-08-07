Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья

Новости России. Народная артистка СССР София Ротару отмечает день рождения. Ей исполнилось 73 года. Поздравлять певицу начали с самого утра. Одними из первых свои пожелания в Instagram опубликовали члены семьи и близкие друзья. Композитор Игорь Крутой выложил в своём аккаунте видео 33-летней давности, в котором София Ротару исполняет «Соло для планеты с оркестром» на его музыку и стихи Риммы Казаковой. Он отметил, что дружит с певицей уже 43 года.

Фото: instagram.com/igorkrutoy65

«О песне, которую сегодня выставлю, я даже, если честно, забыл и мне о ней напомнил кто-то из наших подписчиков (всё-таки это 1987 год, и песню мы делали под какой-то патриотический концерт), после чего я её и разыскал... Пока я сейчас предавался воспоминаниям, всё думал, что же всё-таки необычного пожелать моей подруженьке и придумал – «Дорогая моя Сонечка, Здоровья, покоя, везения, Любви тебе, Руслану, Толику, Аурике, Лиде, Жене и всем-всем твоим!» Вот такое «необычное», но зато очень жизненное пожелание... С Днём рождения, дорогая и всеми любимая София Михайловна!» – пожелал Игорь Крутой.

Фото: instagram.com/igorkrutoy65

«Пол века – с тобой! Пол века – люблю! С Днём рождения, Ма!» – написал на своей странице сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Ему 24 августа исполнится 50 лет.

Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Присоединилась к поздравлениям и невестка певицы Светлана Евдокименко. Она опубликовала фото со свекровью и своей дочерью Софией.

Фото: instagram.com/svetika

Кстати, в семье Ротару было шестеро детей. Кроме Софии, успехов в музыке добилась её младшая сестра Аурелия – она стала Народной артисткой Украины. Её фанаты в социальных сетях опубликовали фрагмент интервью, в котором Аурелия рассказала, что всегда брала пример со старшей сестры. Также на видео две певицы вместе исполняют песню.

Фото: instagram.com/aureliyarotaru_fan