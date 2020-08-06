Здесь бурёнки доятся роботами и пенсионеры отдыхают в центре досуга. Рассказываем о агрогородке Вертелишки

Евгений Родик, главный зоотехник СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Это у нас щетки-чесалки так называемые. Такой для коровы релакс.

Здесь буренки доятся роботами и слушают Шопена. Евгению Родику подфартило попасть в передовое хозяйство страны, а хозяйству повезло с Евгением. 2,5 тысячи голов посадил на ЗОЖ и кормит сбалансированными кормами. Ответственность здесь двойная. «Прогресс-Вертелишки» – огромная армия в 850 человек, которые крепко держат статус флагмана молочки, животноводства, зерновых-садовых и не только.

Евгений Родик:

Когда приехал, предоставили жилье не хуже, чем в Гродно. Хорошая команда, сплоченная, команда специалистов.

В продвинутый агрогородок молодежь тянет, как магнит. И дело не только в достойной зарплате, сколько в благоустройстве и комфорте. Яркие новостройки дружно шагают в ряд. Утопают в цветах и арт-объектах. Ну, как тут не встать с нужной ноги и не поставить рекорд. Вся красота – дело рук местных жителей. Андрей Гасевич, кузнец:

Часы над башней в Вертелишках (над ними идут такие большие решетки) – это первая моя работа, которую я делал. Это, наверное, самое сложное, что было.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Вертелишки славятся не только своей ковкой, но и керамикой. Местным мастерам по силам сделать настоящие шедевры. Вот такие древнегреческие амфоры и даже памятники архитектуры.

И хоть на путь «деревни будущего» Вертелишки стали еще в 70-е, а архитекторы Заборский и Емельянов даже получили госпремию. В 90-е колхоз-миллионер, как и все, оказался на волоске. Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси:

Когда Александр Григорьевич пришел Президентом, через буквально пару лет начала возрождаться мысль о том, что делать с селом. Мы каждый день рубль, два, тысячу, две всегда вкладываем в социальную сферу. Мы привыкли рассматривать сельского человека, как человека. В 8 утра уехал на работу, на уборку, как сейчас, в 10 он приходит. Рядом у него сарай, корова, свиньи, и начинает вторую смену, а сколько же человек может работать? Мы убрали это все, построили хозяйственные дворы вдали от жилья. Кто хочет заниматься подворьем, иди туда и занимайся. Рядышком в поле, кто желает, даем по 5 соток земли.

Василий Афанасьевич всю душу вкладывает в любимое село. Результат – 270 новых квартир. Причем, на метры здесь не мелочатся. Трешки с индивидуальным отоплением, чтобы в любой сезон человек труда мог обогреться. Подстегивает и то, что до Гродно рукой подать, и агрогородку нужно держать марку.

Елена Чернущик, заместитель председателя по идеологической работе СПК «Прогресс-Вертелишки»:

У нас есть собственная жилищно-коммунальная служба в кооперативе, поэтому у нас всегда так чисто.

Анастасия Макеева:

Почти, как в Париже. Аромат местной пекарни вместо будильника в Вертелишках. Здесь делают янтарные булочки, французский багет и вот такой золотистый хлеб.

Очереди за этой свежей выпечкой выстраиваются даже в Гродно. Экологически чистая продукция, а главное по карману. Среди витаминов – свои яблоки, голубика, клубника, абрикосы. К слову, Вертелишки были одни из первых, кто возродил тренд на садоводство. Надежда Гресь, заведующая магазином:

Люди приезжают к нам из Гродно за нашей брендовой продукцией, так как охлажденная разделочка куриная, наша рыбка, которая плавает в аквариуме, наши копчености.

В здоровом теле – хороший работник. Об этом заботится не только служба продовольствия, но и местная амбулатория. Физиопроцедуры, стоматология и дальше по списку. Здесь все прогрессивное. И система образования не исключение. Интерьеры школы и детского сада постоянно модернизируют, кружки расширяют.

Наталья Авдей, заведующая ГУО «Дошкольный центр развития ребенка» агрогородка Вертелишки:

Английский язык, фитнес, прикладное творчество, также кружок художественного развития, даже в городских иногда садах нет столько специалистов. Тут и воздух чище, и перспектив больше в населенном пункте, и продвижение какое-то по карьерной лестнице.

Ирина Ганцевич, педагог-воспитатель:

Сама я человек творческий, моя работа позволяет мне что-то постоянно делать, придумывать. Много делаю своими руками, всякие поделки, мне это нравится, меня это вдохновляет. Я полностью довольна и зарплатой, и условиям. Гремят Вертелишки и на европейской сцене. «Дети Галактики» покорили сердца Литвы, Латвии, Польши, России. Этого хореографического бэнда всерьез опасаются городские. Оно и понятно, трудиться на все 100 их научили родители-аграрии и талантливый педагог. 15 лет назад он оказался в нужном месте в нужный час. Уже 14 выпускников стали артистами балета и ведущими хореографами. Здесь зажигаются звезды.

Станислав Морозов, руководитель образцовой студии танца «Галактика-В»:

Мы делаем уже больше 10 лет в агрогородке мюзикл, который в республиканской акции «Наши дети», это огромная работа. Наши дети и коллективы дают более 100 концертов за сезон. У нас проходит свой большой фестиваль «Танцевальная круговерть».

Не забывают в Вертелишках и тех, кто многие годы поднимал хозяйство. Для пенсионеров организовали центр досуга. Он же фитнес-клуб, ароматерапия, кружок рукоделия и просто релакс для души. Посиделки в фито-баре, концерты и экскурсии по Синеокой местные бабушки выкладывают в соцсети и отлично ладят с новыми технологиями. Екатерина Сыантович, специалист по социальной работе Гродненского районного центра социального обслуживания населения:

Хозяйство подарило нам кислородный концентратор, кроме чаев, могут выпить кислородный коктейль.

Антон Шашок, пенсионер:

Многие завидуют, даже и тот город. Сюда мы приходим бесплатно играть целый день, в полдевятого приходи и до часа (до обеда) и опять приходи. И домой идешь с таким бодрым настроением, с позитивом. В 80-ом году приехал, я ни одного дня не жалел, что сюда приехал.