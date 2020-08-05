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«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска

05 августа 2020 09:20
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За долгие столетия существования Минск успел побывать и блистательной столицей, и обычной провинцией. Архитектура города – причудливое переплетение стилей и эпох. Улицы и площади украшают барочные католические соборы и православные храмы, средневековые дома с черепичными крышами перемешаны с современными зданиями. Одной из самых выразительных архитектурных доминант сегодняшнего Минска в центральной части города по праву считается Свято-Духов кафедральный собор.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-1

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:
Это еще и особое барокко, мы его называем виленским или белорусским барокко. Очень красивый стиль, он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-4

Еще один архитектурный символ Минска – костел Девы Марии. Ажурный фасад здания, ниши, пилястры, вазы и две высокие башни, стремящиеся ввысь, – настоящее виленское барокко.  

Армен Сардаров:
Это как бы знак, символ силуэта города или маленького городка, когда над ним встают эти две башни. Сам стиль барокко удивительный, интересный, потому что он все-таки классический, он симметричен.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-7

Здание бывшей Национальной библиотеки имени Ленина переносит нас в другую эпоху – в XX век. Витебская школа авангарда в лице Шагала, Малевича и Лисицкого зародила новое направление в архитектуре, где строгая геометрия переплетается с лаконичностью форм.

Армен Сардаров:
Это был переворот в искусстве. Один из прекрасных архитекторов, который тоже работал в Минске, – Георгий Лавров запроектировал здание вот этой национальной библиотеки. Оно и отличается тем, что, с одной стороны, оно такое строгое, а, с другой стороны, объемы перетекают из одного в другое. Здесь есть и криволинейные формы, открытые. Очень удивительно и оконное остекление, оно идет уже не точечно, отдельными окошками, а целыми полосами. Этот стиль называется конструктивизм.  

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-10

К слову, вся ранняя советская эпоха отмечена появлением зданий в стиле конструктивизма. Театр оперы и балета, Дом офицеров, главный корпус Академии наук построены по проекту Иосифа Лангбарда. Именно видение этого мастера определило современный облик всего центра Минска, который начал складываться в 30-ых годах прошлого столетия.  

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-13

С 1991 года Минск начал приобретать черты современного столичного города. Было возведено новое здание железнодорожного вокзала. В 2002 году началось строительство Национальной библиотеки. «Белорусский алмаз» – задумка Михаила Виноградова и Виктора Крамаренко. Последний стал автором еще одного знакового сооружения – Музея Великой Отечественной войны. Здесь сплелись воедино традиции старой архитектурной школы и динамика XXI века.  

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-16

Армен Сардаров:
Вернулись те самые революционные идеи начала XX века, и пластика стала совсем другой. Она стала динамичной, выразительной. Уже отказались от строгости и симметрии. И это был вызов времени. Но здесь был ряд еще очень важных конструктивных достижений таких, как навесные фасады, мы видим полностью легкие стеклянные поверхности, они отражают небо.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-19

Современный Минск развивается по новому генплану, реализация которого рассчитана на перспективу до 2030 года. Городская застройка меняет свой облик не по дням, а по часам. Окраины обрастают жилыми кварталами.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-22

Сегодня у многодетных семей есть возможность решить квартирный вопрос. Из 6,5 тысяч семей в Минске 3 тысячи уже строятся и получают социальное жилье. Этот год оказался весьма щедрым на льготы. Продано 392 готовых квартир. 32 семьи стали новоселами абсолютно бесплатно. В планах осчастливить 4 тысячи 79 нуждающихся и построить более 40 объектов.  

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Льготные кредиты предоставляются многодетным семьям под 1% на 40 лет, но с сегодняшнего времени действует программа по 240-му Указу, когда многодетным семьям компенсируются проценты по коммерческим кредитам, взятым на цели строительства жилья. Как правило, срок такого кредита составляет до 20 лет.  

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-25

По всей стране увеличивается доля арендного жилья, чтобы привлечь молодых специалистов в малые и средние города. И если раньше такой фонд формировался из отдельных квартир, то сегодня в столице строят целые арендные дома.

Сергей Шакель, начальник отдела жилищной политики администрации Фрунзенского района г. Минска:
Начали строиться и отдельные арендные дома в различных районах города Минска. В частности во Фрунзенском районе был построен арендный дом по Тимошенко, 38, который рассчитан на 250 арендных квартир. В настоящее время у нас планируется ввод в эксплуатацию еще одного арендного дома, находится на пересечении Одоевского и Кириенко. Предварительно там будет порядка 240 квартир для граждан, которые имеют право претендовать на арендное жилье.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-28

Два арендных дома и семь многоэтажек, построенных долевым способом в составе жилого комплекса «Малая родина», возводятся на освобожденной территории воинской части, на Партизанском проспекте. Застройка по принципу «дворы без машин».

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-31

Семимильными шагами в столице начинается освоение микрорайона Чижовка-6 и 6а. Жилье там будет строиться для нуждающихся. Не отстает и Лошица. И если Лошица-7 – это пока просто перерытый участок земли, то Лошица-8 уже обрела красивые очертания.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-34

Совсем скоро в центре Минска между современными многоэтажками появится квартал, где каждый сможет окунуться в эпоху конца XIX начала XX века. Раковское предместье, сохранившее до наших времен уникальные шедевры белорусского зодчества, на протяжении столетий было местом селения ремесленников и торговцев. А в 1927 году начал работу старейший в Минске хлебозавод. Сегодня здесь не услышишь запаха свежей выпечки, но, как уверяют градостроители, это лишь дело времени.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-37

Олег Сергеев, архитектор проектов УП «Минскпроект»:
Там была и обойная фабрика, и мармеладная фабрика в свое время. Сейчас эта территория была запущена, было принято решение руководством страны создать там на ее основе культурно-развлекательный и образовательный центр. Поэтому на этом объекте ведется реконструкция порядка 15 зданий. Часть из них реконструируется, часть из них воссоздается.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-40

В этом колоритном уголке города сохранят и архитектуру, и нетронутые временем дворики, но в то же время создадут многофункциональные современные объекты для комфортного отдыха и развлечений.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-43

Олег Сергеев:
Будет там создан еще один центр притяжения культурной жизни для туристов по типу Троицкого, Верхнего города.

«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска-46

В XXI веке Минск – столица независимой Беларуси, крупнейший промышленный и культурный центр. В городе около 300 предприятий, несколько десятков вузов, более 150 учебных заведений. Жизнь большого города, как жизнь гигантского механизма, днем и ночью ведут работу муниципальные службы, строят дома и дороги, убирают снег и высаживают газоны. Преображаясь сама, столица меняет и каждого из двух миллионов своих жителей.

# Архитектура # калейдоскоп # Елена Лукашевич # Сергей Шакель # Олег Сергеев # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # Достопримечательности Минска

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