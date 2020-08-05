«Он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу». Показываем самые знаковые объекты Минска

За долгие столетия существования Минск успел побывать и блистательной столицей, и обычной провинцией. Архитектура города – причудливое переплетение стилей и эпох. Улицы и площади украшают барочные католические соборы и православные храмы, средневековые дома с черепичными крышами перемешаны с современными зданиями. Одной из самых выразительных архитектурных доминант сегодняшнего Минска в центральной части города по праву считается Свято-Духов кафедральный собор.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:

Это еще и особое барокко, мы его называем виленским или белорусским барокко. Очень красивый стиль, он воплощает в себе все важные человеческие качества – стремление к небу.

Еще один архитектурный символ Минска – костел Девы Марии. Ажурный фасад здания, ниши, пилястры, вазы и две высокие башни, стремящиеся ввысь, – настоящее виленское барокко. Армен Сардаров:

Это как бы знак, символ силуэта города или маленького городка, когда над ним встают эти две башни. Сам стиль барокко удивительный, интересный, потому что он все-таки классический, он симметричен.

Здание бывшей Национальной библиотеки имени Ленина переносит нас в другую эпоху – в XX век. Витебская школа авангарда в лице Шагала, Малевича и Лисицкого зародила новое направление в архитектуре, где строгая геометрия переплетается с лаконичностью форм. Армен Сардаров:

Это был переворот в искусстве. Один из прекрасных архитекторов, который тоже работал в Минске, – Георгий Лавров запроектировал здание вот этой национальной библиотеки. Оно и отличается тем, что, с одной стороны, оно такое строгое, а, с другой стороны, объемы перетекают из одного в другое. Здесь есть и криволинейные формы, открытые. Очень удивительно и оконное остекление, оно идет уже не точечно, отдельными окошками, а целыми полосами. Этот стиль называется конструктивизм.

К слову, вся ранняя советская эпоха отмечена появлением зданий в стиле конструктивизма. Театр оперы и балета, Дом офицеров, главный корпус Академии наук построены по проекту Иосифа Лангбарда. Именно видение этого мастера определило современный облик всего центра Минска, который начал складываться в 30-ых годах прошлого столетия.

С 1991 года Минск начал приобретать черты современного столичного города. Было возведено новое здание железнодорожного вокзала. В 2002 году началось строительство Национальной библиотеки. «Белорусский алмаз» – задумка Михаила Виноградова и Виктора Крамаренко. Последний стал автором еще одного знакового сооружения – Музея Великой Отечественной войны. Здесь сплелись воедино традиции старой архитектурной школы и динамика XXI века.

Армен Сардаров:

Вернулись те самые революционные идеи начала XX века, и пластика стала совсем другой. Она стала динамичной, выразительной. Уже отказались от строгости и симметрии. И это был вызов времени. Но здесь был ряд еще очень важных конструктивных достижений таких, как навесные фасады, мы видим полностью легкие стеклянные поверхности, они отражают небо.

Современный Минск развивается по новому генплану, реализация которого рассчитана на перспективу до 2030 года. Городская застройка меняет свой облик не по дням, а по часам. Окраины обрастают жилыми кварталами.

Сегодня у многодетных семей есть возможность решить квартирный вопрос. Из 6,5 тысяч семей в Минске 3 тысячи уже строятся и получают социальное жилье. Этот год оказался весьма щедрым на льготы. Продано 392 готовых квартир. 32 семьи стали новоселами абсолютно бесплатно. В планах осчастливить 4 тысячи 79 нуждающихся и построить более 40 объектов. Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Льготные кредиты предоставляются многодетным семьям под 1% на 40 лет, но с сегодняшнего времени действует программа по 240-му Указу, когда многодетным семьям компенсируются проценты по коммерческим кредитам, взятым на цели строительства жилья. Как правило, срок такого кредита составляет до 20 лет.

По всей стране увеличивается доля арендного жилья, чтобы привлечь молодых специалистов в малые и средние города. И если раньше такой фонд формировался из отдельных квартир, то сегодня в столице строят целые арендные дома. Сергей Шакель, начальник отдела жилищной политики администрации Фрунзенского района г. Минска:

Начали строиться и отдельные арендные дома в различных районах города Минска. В частности во Фрунзенском районе был построен арендный дом по Тимошенко, 38, который рассчитан на 250 арендных квартир. В настоящее время у нас планируется ввод в эксплуатацию еще одного арендного дома, находится на пересечении Одоевского и Кириенко. Предварительно там будет порядка 240 квартир для граждан, которые имеют право претендовать на арендное жилье.

Два арендных дома и семь многоэтажек, построенных долевым способом в составе жилого комплекса «Малая родина», возводятся на освобожденной территории воинской части, на Партизанском проспекте. Застройка по принципу «дворы без машин».

Семимильными шагами в столице начинается освоение микрорайона Чижовка-6 и 6а. Жилье там будет строиться для нуждающихся. Не отстает и Лошица. И если Лошица-7 – это пока просто перерытый участок земли, то Лошица-8 уже обрела красивые очертания.

Совсем скоро в центре Минска между современными многоэтажками появится квартал, где каждый сможет окунуться в эпоху конца XIX начала XX века. Раковское предместье, сохранившее до наших времен уникальные шедевры белорусского зодчества, на протяжении столетий было местом селения ремесленников и торговцев. А в 1927 году начал работу старейший в Минске хлебозавод. Сегодня здесь не услышишь запаха свежей выпечки, но, как уверяют градостроители, это лишь дело времени.

Олег Сергеев, архитектор проектов УП «Минскпроект»:

Там была и обойная фабрика, и мармеладная фабрика в свое время. Сейчас эта территория была запущена, было принято решение руководством страны создать там на ее основе культурно-развлекательный и образовательный центр. Поэтому на этом объекте ведется реконструкция порядка 15 зданий. Часть из них реконструируется, часть из них воссоздается.

В этом колоритном уголке города сохранят и архитектуру, и нетронутые временем дворики, но в то же время создадут многофункциональные современные объекты для комфортного отдыха и развлечений.

Олег Сергеев:

Будет там создан еще один центр притяжения культурной жизни для туристов по типу Троицкого, Верхнего города.