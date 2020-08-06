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Не хуже Брюса Ли? 8-летний мальчик отжимается на одной руке и ходит на кулаках

06 августа 2020 09:40
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Новости Японии. Восьмилетний фанат Брюса Ли тренируется каждый день. Рюсей Имаи отжимается на одной руке, ходит на кулаках, подтягивается и делает сальто вперед. Как пишет Daily Mail, это лишь некоторые из приёмов для достижения скорости, ловкости и контроля уровня легендарного бойца.

Не хуже Брюса Ли? 8-летний мальчик отжимается на одной руке и ходит на кулаках-1

Фото: instagram.com/ryusei416japan

Фанат боевых искусств уже получил прозвище «Мини Брюс Ли». Вундеркинд поразил своих родителей, когда они увидели, что он начал раскачивать детские нунчаки одновременно со своим кумиром на экране.

Не хуже Брюса Ли? 8-летний мальчик отжимается на одной руке и ходит на кулаках-4

Фото: instagram.com/ryusei416japan

«Я люблю Брюса Ли, и Рюсей тоже. Мы всегда включали для него музыку и фильмы, но когда мы увидели, что он делает с нунчаками, повторяя сцены из фильма, это нас определенно удивило», – сказал отец мальчика, который тоже занимался боевыми искусствами.

Не хуже Брюса Ли? 8-летний мальчик отжимается на одной руке и ходит на кулаках-7

Фото: instagram.com/ryusei416japan

Рюсею на тот момент было всего четыре года. Теперь юный боец из японского города Нара мастерски делает удары кулаками и ногами. Мальчик старается не пропускать тренировки. Даже перед школой он делает упражнения на растяжку и разные группы мышц. 

Не хуже Брюса Ли? 8-летний мальчик отжимается на одной руке и ходит на кулаках-10

Фото: instagram.com/ryusei416japan

«Я смотрел его фильмы с одного года и старался быть похожим на него. В начале я делал много ошибок. Иногда я был слишком быстрым, иногда слишком медленным, но я становлюсь все лучше и лучше», – сказал Рюсей.

Не хуже Брюса Ли? 8-летний мальчик отжимается на одной руке и ходит на кулаках-13

Фото: instagram.com/ryusei416japan

У Брюса Ли был принцип: « Не думай, чувствуй». По словам отца мальчика, он видит, как эта фраза находит отражение в его сыне. Рюсей чувствует величие легендарного бойца. У него есть определенное видение того, кем он хочет быть.

Не хуже Брюса Ли? 8-летний мальчик отжимается на одной руке и ходит на кулаках-16

Фото: instagram.com/ryusei416japan

«Я хочу, чтобы он посвятил себя тому, что любит, и никогда не сдавался, помнил это и получал удовольствие», – добавил отец ребенка.

За что мир помнит легендарного актера и бойца Брюса Ли? Читайте здесь.  

# Дети # калейдоскоп # Рюсей Имаи # Брюс Ли

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