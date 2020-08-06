Не хуже Брюса Ли? 8-летний мальчик отжимается на одной руке и ходит на кулаках

Новости Японии. Восьмилетний фанат Брюса Ли тренируется каждый день. Рюсей Имаи отжимается на одной руке, ходит на кулаках, подтягивается и делает сальто вперед. Как пишет Daily Mail, это лишь некоторые из приёмов для достижения скорости, ловкости и контроля уровня легендарного бойца.

Фото: instagram.com/ryusei416japan

Фанат боевых искусств уже получил прозвище «Мини Брюс Ли». Вундеркинд поразил своих родителей, когда они увидели, что он начал раскачивать детские нунчаки одновременно со своим кумиром на экране.

Фото: instagram.com/ryusei416japan

«Я люблю Брюса Ли, и Рюсей тоже. Мы всегда включали для него музыку и фильмы, но когда мы увидели, что он делает с нунчаками, повторяя сцены из фильма, это нас определенно удивило», – сказал отец мальчика, который тоже занимался боевыми искусствами.

Фото: instagram.com/ryusei416japan

Рюсею на тот момент было всего четыре года. Теперь юный боец из японского города Нара мастерски делает удары кулаками и ногами. Мальчик старается не пропускать тренировки. Даже перед школой он делает упражнения на растяжку и разные группы мышц.

Фото: instagram.com/ryusei416japan

«Я смотрел его фильмы с одного года и старался быть похожим на него. В начале я делал много ошибок. Иногда я был слишком быстрым, иногда слишком медленным, но я становлюсь все лучше и лучше», – сказал Рюсей.

Фото: instagram.com/ryusei416japan

У Брюса Ли был принцип: « Не думай, чувствуй». По словам отца мальчика, он видит, как эта фраза находит отражение в его сыне. Рюсей чувствует величие легендарного бойца. У него есть определенное видение того, кем он хочет быть.

Фото: instagram.com/ryusei416japan