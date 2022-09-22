Собственное меню, свежие простыни и серебряная посуда. Какой была жизнь королевских собак при Елизавете II?

Королева Елизавета II была преданной любительницей животных. За свою долгую жизнь владела более 30 корги. Во время похорон ее гроб провожали две последние собаки – Сэнди и Мьюик. О роскоши, в которой жили любимцы британского монарха, – в этом материале.



Фото: The Mirror

Как пишет издание The Mirror, корги были избалованы богатой жизнью. Их меню – это специально приготовленные блюда в серебряных тарелках и секретный соус. Рассказываем, как они жили в замках и всю жизнь оставались любимчиками королевы. Питались по индивидуальному меню



Фото: Reuters

Елизавета II настаивала, чтобы у любимых корги было собственное меню, адаптированное к их потребностям. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди признался, что у собак оно было. В один день животные питались бараниной, в другой – говядиной, в третий – курицей. Работники королевской кухни должны следить, чтобы кусочки мяса были максимально мелкими и без костей, чтобы собаки не подавились. Когда у Ее Величества было время, она сама кормила питомцев – это было дневным ритуалом. Зоопсихолог Роджер Магфорд лично наблюдал за церемонией: «На моих глазах королева усадила корги полукругом, а затем кормила их одного за другим в порядке старшинства. Остальные просто сидели и терпеливо ждали своей очереди». Для них готовили соус по рецепту королевы



Фото: litbro.ru

В книге Пенни Джунор «Все корги королевы» автор пишет, что еда собак – это несколько видов свежего мяса, овощей, риса. Все блюда готовились на королевской кухне. В меню питомцев добавляли небольшое количество печенья, гомеопатических и травяных средств. А когда требовалось, для них варили особый соус, который является собственным рецептом Елизаветы II. Ели из серебряных блюд



Фото: The Mirror

Ели корги из эклектичной серебряной или фарфоровой посуды. Лакей приносил еду и миски на серебряном подносе, расстилал пластиковую пленку, чтобы защитить ковер, а затем королева приступала к ритуалу кормления. Путешествовали на коленях у знаменитой хозяйки



Фото: The Mirror

Королева часто ездила по Великобритании со своими домашними любимцами. При этом никогда не оставляла их на заднем сидении машины. На некоторых фотографиях видно, что корги сидят на коленях знаменитой хозяйки. Также собаки путешествовали с монархом за границу. Спали в собственной комнате



Фото: The Mirror

Неудивительно, что у королевских корги была и собственная спальня в Букингемском дворце. Там они спали на плетеных кроватях. Каждый день в постели им меняли простыни. Были непослушными щенками



Фото: Reuters

Корги, будучи щенками, часто проказничали: ходили в туалет на ковер, дрались, кусали гостей. Поэтому еще в 1980-х королеве пришлось нанять человека, чтобы справиться с 11 домашними собаками. Им стал Роджер Магфорд. Он занимался налаживанием отношений собак с людьми. И в конце концов смог взять под контроль королевских непослушенцев. Похоронены на собственном кладбище в Виндзорском замке