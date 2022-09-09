Водила автомобиль до 93 лет и зарабатывала миллионы на марках. Вспоминаем интересные факты из жизни Елизаветы II

Вечером 8 сентября стало известно о смерти королевы Елизаветы II. Ушла эпоха – эта фраза точно описывает ее кончину. Она была самым известным монархом в мире и исполняла свои обязанности долгих 70 лет. За это время в Великобритании сменилось 15 правительств, а в Ватикане – семь Пап. Была построена и разрушена Берлинская стена. Человек полетел в космос и высадился на Луну. Появились мобильный телефон и интернет. Вспоминаем самые интересные факты из жизни Ее Величества, о которых мало кто знает.



Фото: twitter.com/royalfamily

Единственная в мире королева, прошедшая воинскую службу



Фото: wikimedia.org

В феврале 1945 года Елизавета по своей инициативе вступила в женские отряды самообороны и стала механиком-водителем санитарного автомобиля. Тогда же будущей королеве было присвоено звание лейтенанта. Ее воинская служба продлилась пять месяцев. До смерти считалась старейшим участником Второй мировой войны, который до сих пор не ушел в отставку. Елизавета Александра Мария (ее полное имя) официально являлась единственной королевой, прошедшей воинскую службу. Более того, она прекрасно плавала и еще в молодости получила сертификат водного спасателя. Водила автомобиль до 93-х и ездила верхом до 95 лет



Фото: instagram.com/theroyalfamily

Одно из любимейших занятий Ее Величества, которым она начала заниматься еще в детстве, – верховая езда. Последний раз ее видели в седле в 95 лет. А еще королева была единственным человеком Британии, который официально мог садиться за руль без водительского удостоверения. Она пользовалась этим правом до 93 лет. Разводила собак породы корги



Фото: objectiv.tv

Любовь к собакам породы корги появилась у королевы еще в детстве. На 18-летие родители подарили ей такого щенка. Елизавета назвала его Сьюзен. Именно эта собака положила начало роду королевских корги. За всю жизнь у Елизаветы было более 30 собак этой породы! В 2015 году она перестала разводить любимых собак, так как побоялась, что после ее смерти никто не позаботится о них. В 2019-м даже вышел мультфильм о жизни королевских корги. Заработала миллионы на коллекции марок



Фото: businessman.ru

Кроме лошадей и собак Елизавета любила Шотландию и все, что с ней связано. По некоторым данным, каждое утро под ее окном играл специально обученный волынщик. А еще за всю свою жизнь самая знаменитая англичанка заработала целое состояние на коллекции марок – более 135 миллионов долларов. У нее внушительная коллекция почтовых марок: 300 заполненных альбомов и 200 коробок. Королева владела самой дорогой маркой в мире, ориентировочная стоимость которой – 2,7 миллиона долларов. Не любила брюки и не снимала верхнюю одежду на публике



Фото: marieclaire.ru

Королевская особа ни разу не снимала верхнюю одежду на публике. Елизавета II любила носить юбки. За всю жизнь она лишь три раза появлялась на публике в брюках. Согласно правилам этикета, королеве нельзя дважды выходить в свет в одном и том же наряде. Она всего дважды нарушала этот запрет. Наблюдательные люди заметили, что перекладывание дамской сумочки из одной руки в другую означало, что она утомлена беседой. Но манеры и воспитание не позволяли ей сказать об этом прямо. Соблюдала правила этикета, но намеренно опаздывала на встречу с Путиным



Фото: instagram.com/themountbattenwindsors

Елизавета беспрекословно соблюдала правила этикета. Правда, иногда не обходилось без отступлений. К примеру, во время приема Юрия Гагарина в Букингемском дворце королева съела лимон из чая вслед за гостем. Также королевский протокол был нарушен на похоронах принцессы Дианы. Тогда Елизавета склонила голову перед гробом. А когда Владимир Путин опоздал на прием к англичанке на 12 минут, она промолчала, но проводить российского лидера пришла на 12 минут позже. Интересный случай произошел во время фотосессии для книги королевского стилиста. Елизавета положила руки в карманы своего платья, что не положено по этикету. Как позже стало известно, она всегда мечтала сделать такой снимок. Была монархом в 16 странах мира