Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых
Многие знаменитости занимаются благотворительностью. Они помогают не только людям, но и животным в приютах. Звезды заводят четвероногих друзей и в своем доме. Посмотрите на знаменитостей, которые обожают собак.
Микки Рурк
Однажды Микки рассказал, что в его жизни был сложный период, когда он потерял дом, карьеру, жену. Но с ним всегда оставались питомцы. Сейчас у актера несколько собак, он гордится своими четвероногими друзьями.
Фото: instagram.com/mickey_rourke_
Зоуи Дешанель
Зоуи взяла своих собак из приюта. Парень актрисы решил устроить сюрприз возлюбленной и отвез ее в приют для животных в день ее рождения. Там Зоуи и встретила свою любимицу Дот, а потом она узнала, что у Дот есть сестра. Актриса решила не разлучать пушистых друзей и взяла обеих собак.
Фото: instagram.com/zooeydeschanel
Шарлиз Терон
Актриса обожает собак. У нее дома живет четыре питомца. Кроме того, Шарлиз считает, что четвероногие учат ее детей ответственности.
Фото: instagram.com/charlizeafrica
Райан Рейнольдс
Первый пес у актера появился совсем случайно. Райан искал собаку в приюте для своего парализованного друга. Там он нашел Бакстера, который покорил его своим обаянием. Сейчас в доме у звезды живут два пушистых друга.
Фото: instagram.com/vancityreynolds
Кэтрин Хайгл
У Кэтрин в доме восемь собак. Всех она забрала из приюта. Актриса регулярно занимается благотворительностью. В 2010-м она пожертвовала бездомным животным миллион долларов.
Фото: instagram.com/katherineheigl
Риз Уизерспун
Актриса стала популярна после роли в комедии «Блондинка в законе». Но, несмотря на занятость, Риз всегда успевает уделять время своим собакам. У нее есть четыре пушистых друга: два лабрадора, американский бульдог и французский бульдог. Актриса часто делится фотографиями с собаками в своем аккаунте в Instagram.
Фото: instagram.com/reesewitherspoon
Леди Гага
Леди Гага очень любит французских бульдогов. Сейчас у артистки три питомца: Коджи, Густаф и Мисс Эйжа. Певица часто выкладывает фотографии своих пушистых друзей.
Фото: instagram.com/ladygaga
Однажды у Леди Гаги украли ее любимых питомцев. Артистка пообещала 500 000 долларов любому, кто вернет ей собак – подробнее здесь.