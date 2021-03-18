Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых

Многие знаменитости занимаются благотворительностью. Они помогают не только людям, но и животным в приютах. Звезды заводят четвероногих друзей и в своем доме. Посмотрите на знаменитостей, которые обожают собак.

Микки Рурк

Однажды Микки рассказал, что в его жизни был сложный период, когда он потерял дом, карьеру, жену. Но с ним всегда оставались питомцы. Сейчас у актера несколько собак, он гордится своими четвероногими друзьями.