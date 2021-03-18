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Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых

18 марта 2021 11:22
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Многие знаменитости занимаются благотворительностью. Они помогают не только людям, но и животным в приютах. Звезды заводят четвероногих друзей и в своем доме. Посмотрите на знаменитостей, которые обожают собак.

Микки Рурк

Однажды Микки рассказал, что в его жизни был сложный период, когда он потерял дом, карьеру, жену. Но с ним всегда оставались питомцы. Сейчас у актера несколько собак, он гордится своими четвероногими друзьями.

Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых-1

Фото: instagram.com/mickey_rourke_

Зоуи Дешанель

Зоуи взяла своих собак из приюта. Парень актрисы решил устроить сюрприз возлюбленной и отвез ее в приют для животных в день ее рождения. Там Зоуи и встретила свою любимицу Дот, а потом она узнала, что у Дот есть сестра. Актриса решила не разлучать пушистых друзей и взяла обеих собак.

Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых-4

Фото: instagram.com/zooeydeschanel

Шарлиз Терон

Актриса обожает собак. У нее дома живет четыре питомца. Кроме того, Шарлиз считает, что четвероногие учат ее детей ответственности.

Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых-7

Фото: instagram.com/charlizeafrica

Райан Рейнольдс

Первый пес у актера появился совсем случайно. Райан искал собаку в приюте для своего парализованного друга. Там он нашел Бакстера, который покорил его своим обаянием. Сейчас в доме у звезды живут два пушистых друга.

Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых-10

Фото: instagram.com/vancityreynolds

Кэтрин Хайгл

У Кэтрин в доме восемь собак. Всех она забрала из приюта. Актриса регулярно занимается благотворительностью. В 2010-м она пожертвовала бездомным животным миллион долларов.

Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых-13

Фото: instagram.com/katherineheigl

Риз Уизерспун

Актриса стала популярна после роли в комедии «Блондинка в законе». Но, несмотря на занятость, Риз всегда успевает уделять время своим собакам. У нее есть четыре пушистых друга: два лабрадора, американский бульдог и французский бульдог. Актриса часто делится фотографиями с собаками в своем аккаунте в Instagram.

Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых-16

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Леди Гага

Леди Гага очень любит французских бульдогов. Сейчас у артистки три питомца: Коджи, Густаф и Мисс Эйжа. Певица часто выкладывает фотографии своих пушистых друзей.

Собаки – самые преданные друзья. Рассказываем о звёздах, которые обожают своих четверолапых-19

Фото: instagram.com/ladygaga

Однажды у Леди Гаги украли ее любимых питомцев. Артистка пообещала 500 000 долларов любому, кто вернет ей собак – подробнее здесь

# Звезды # калейдоскоп # Микки Рурк # Зоуи Дешанель # Риз Уизерспун # Леди Гага # Шарлиз Терон # Кэтрин Хайгл # Райан Рейнольдс # Фотофакт

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