«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы
Многие считают, что крепкая семья – залог счастливой жизни. Когда человек встречает родственную душу, он готов на многое ради второй половинки. Но далеко не всем удается сохранить отношения, некоторые пары все же распадаются. Мы собрали фотографии людей, которые смогли пронести свою любовь сквозь долгие годы и остаться счастливыми.
«Мои бабушка и дедушка в молодости и сейчас».
Фото: imgur.com/user/patrickkcassells
Фото: imgur.com/user/patrickkcassells
«Моя жена могла бы быть вампиром. Слева – наш выпускной, а справа – мы через 20 лет. Жена в том же платье».
«Мама и папа в 1983-м и 2019-м».
Фото: reddit.com/user/mymomismybff
«Уговорил родителей повторить свадебное фото после 45 лет брака».
Фото: reddit.com/user/mattkruse
«Мы встретились во втором классе в 1997-м. А это 21 год спустя».
Фото: reddit.com/user/AudsOrEvens
«Мне было 10 лет, а ей 11. Тогда мы встречались девять месяцев. Наши родители назвали это «щенячьей любовью». После разрыва мы остались лучшими друзьями. А 13 лет спустя мы признали, что все еще любим друг друга».
Фото: reddit.com/user/Old-Man-Clemens
Фото: reddit.com/user/bitbot2000
«Родители отпраздновали 37-ю годовщину».
Фото: reddit.com/user/PetetheJuggler
«Бабушка и дедушка на свадьбе и через 50 лет».
Фото: reddit.com/user/yeawelll
Кстати, многие пары, прожившие всю жизнь душа в душу, любят вспоминать молодость. Люсиль и Марвин вместе уже 60 лет. Посмотрите, какие они счастливые – подробнее здесь.