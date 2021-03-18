«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы

Многие считают, что крепкая семья – залог счастливой жизни. Когда человек встречает родственную душу, он готов на многое ради второй половинки. Но далеко не всем удается сохранить отношения, некоторые пары все же распадаются. Мы собрали фотографии людей, которые смогли пронести свою любовь сквозь долгие годы и остаться счастливыми.

«Мои бабушка и дедушка в молодости и сейчас».