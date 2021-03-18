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«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы

18 марта 2021 09:03
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Многие считают, что крепкая семья – залог счастливой жизни. Когда человек встречает родственную душу, он готов на многое ради второй половинки. Но далеко не всем удается сохранить отношения, некоторые пары все же распадаются. Мы собрали фотографии людей, которые смогли пронести свою любовь сквозь долгие годы и остаться счастливыми.

«Мои бабушка и дедушка в молодости и сейчас».

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-1

Фото: imgur.com/user/patrickkcassells

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-3

Фото: imgur.com/user/patrickkcassells

«Моя жена могла бы быть вампиром. Слева – наш выпускной, а справа – мы через 20 лет. Жена в том же платье».

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-6

Фото: imgur.com

«Мама и папа в 1983-м и 2019-м».

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-9

Фото: reddit.com/user/mymomismybff

«Уговорил родителей повторить свадебное фото после 45 лет брака».

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-12

Фото: reddit.com/user/mattkruse

«Мы встретились во втором классе в 1997-м. А это 21 год спустя».

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-15

Фото: reddit.com/user/AudsOrEvens

«Мне было 10 лет, а ей 11. Тогда мы встречались девять месяцев. Наши родители назвали это «щенячьей любовью». После разрыва мы остались лучшими друзьями. А 13 лет спустя мы признали, что все еще любим друг друга».

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-18

Фото: reddit.com/user/Old-Man-Clemens

«40 лет спустя».

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-21

Фото: reddit.com/user/bitbot2000

«Родители отпраздновали 37-ю годовщину».

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-24

Фото: reddit.com/user/PetetheJuggler

«Бабушка и дедушка на свадьбе и через 50 лет».

«Отметили 37-ю годовщину». Счастливые пары показали фото в начале отношений и через годы-27

Фото: reddit.com/user/yeawelll

Кстати, многие пары, прожившие всю жизнь душа в душу, любят вспоминать молодость. Люсиль и Марвин вместе уже 60 лет. Посмотрите, какие они счастливые – подробнее здесь

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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