Американской певице Леди Гаге вернули украденных собак

Новости США. Обе собаки Леди Гаги были доставлены в полицейский участок Лос-Анджелеса и благополучно воссоединились с представителями певицы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте департамента полиции. Ранее стало известно, что 24 февраля около 21:40 произошло вооружённое нападение на сотрудника Леди Гаги, который выгуливал трёх её собак. Нападавшие потребовали, чтобы мужчина отдал животных.

Фото: instagram.com/ladygaga

Сотрудник певицы оказал сопротивление, в него выстрелили. После этого нападавшие похитили двух собак, третье животное убежало, позже его нашли и вернули исполнительнице. Мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, сейчас он в стабильном состоянии.

Фото: instagram.com/ladygaga

«Мои любимые собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад. Моё сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова воссоединилась благодаря акту милосердия», – написала артистка на своей странице в Instagram. Также Леди Гага пообещала 500 тысяч долларов любому, кто вернёт ей питомцев, даже если это будут похитители.

Фото: instagram.com/ladygaga

«Я продолжаю любить тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, чтобы бороться за нашу семью. Ты навсегда герой», – поблагодарила исполнительница сотрудника, который выгуливал собак и был ранен в результате нападения.

Фото: instagram.com/ladygaga

По информации департамента полиции Лос-Анджелеса, 26 февраля примерно в 18:00 женщина передала собак Леди Гаги правоохранителям и сотрудникам певицы. Расследование продолжается, поэтому личность женщины, а также место, где она нашла животных, не разглашаются.

Фото: instagram.com/ladygaga