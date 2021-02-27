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Американской певице Леди Гаге вернули украденных собак

27 февраля 2021 08:50
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Новости США. Обе собаки Леди Гаги были доставлены в полицейский участок Лос-Анджелеса и благополучно воссоединились с представителями певицы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте департамента полиции. 

Ранее стало известно, что 24 февраля около 21:40 произошло вооружённое нападение на сотрудника Леди Гаги, который выгуливал трёх её собак. Нападавшие потребовали, чтобы мужчина отдал животных. 

Американской певице Леди Гаге вернули украденных собак -1

Фото: instagram.com/ladygaga 

Сотрудник певицы оказал сопротивление, в него выстрелили. После этого нападавшие похитили двух собак, третье животное убежало, позже его нашли и вернули исполнительнице. Мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, сейчас он в стабильном состоянии. 

Американской певице Леди Гаге вернули украденных собак -4

Фото: instagram.com/ladygaga 

«Мои любимые собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад. Моё сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова воссоединилась благодаря акту милосердия», – написала артистка на своей странице в Instagram. 

Также Леди Гага пообещала 500 тысяч долларов любому, кто вернёт ей питомцев, даже если это будут похитители. 

Американской певице Леди Гаге вернули украденных собак -7

Фото: instagram.com/ladygaga 

«Я продолжаю любить тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, чтобы бороться за нашу семью. Ты навсегда герой», – поблагодарила исполнительница сотрудника, который выгуливал собак и был ранен в результате нападения. 

Американской певице Леди Гаге вернули украденных собак -10

Фото: instagram.com/ladygaga 

По информации департамента полиции Лос-Анджелеса, 26 февраля примерно в 18:00 женщина передала собак Леди Гаги правоохранителям и сотрудникам певицы. Расследование продолжается, поэтому личность женщины, а также место, где она нашла животных, не разглашаются. 

Американской певице Леди Гаге вернули украденных собак -13

Фото: instagram.com/ladygaga 

Кстати, некоторое время назад Леди Гага рассказывала о том, как боролась с душевной травмой. Что помогло ей вернуть любовь к жизни – читайте здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Леди Гага # Lady Gaga # Фотофакт

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