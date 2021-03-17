Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться

Человеческие эмоции часто доставляют массу проблем. Мы злимся, грустим, тоскуем. Было бы намного проще, если бы эмоций вообще не было. Однако тогда никто бы не знал, что такое счастье, радость и ощущение торжества.

Мы нашли семь фотографий с небольшими историями, которые помогут немного расслабиться после трудного дня и понять, что жизнь в целом неплохая штука.

«3 года назад я переехал за 600 миль от дома. В прошлом году я купил дом и наконец-то пригласил родителей в гости»,