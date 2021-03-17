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Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться

17 марта 2021 14:32
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Человеческие эмоции часто доставляют массу проблем. Мы злимся, грустим, тоскуем. Было бы намного проще, если бы эмоций вообще не было. Однако тогда никто бы не знал, что такое счастье, радость и ощущение торжества.

Мы нашли семь фотографий с небольшими историями, которые помогут немного расслабиться после трудного дня и понять, что жизнь в целом неплохая штука.

«3 года назад я переехал за 600 миль от дома. В прошлом году я купил дом и наконец-то пригласил родителей в гости»,

Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться -1

Фото: reddit.com/user/HotBizkitz

«С прошлого года мы с женой искали светильник с особенным дизайном для нашего окна. Покупку доставили сегодня вечером, и светильник абсолютно идеален»,

Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться -4

Фото: reddit.com/user/Inazumaryoku

«На работе встретила медсестру, которая настояла, чтобы я написала её сыну. Я отказывалась, но она написала его номер на бумажном полотенце и сунула в мою сумку. Я написала и удалила текст перед отправкой примерно 15 раз. Он перезвонил и спросил, может ли пригласить меня на ужин. И вот я сегодня встречаюсь с её сыном»,

Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться -7

Фото: reddit.com/user/carnpark

«Больше двух лет я жил в подвальной квартире и, наконец, могу позволить себе дом с двором для двух моих собак. Мягко говоря, мы очень счастливы»,

Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться -10

Фото: reddit.com/user/pro-crastin8or

««У меня от природы вьющиеся волосы, из-за которых я комплексую, поэтому ежедневно выпрямляю их. Сегодня утром я и увидела записку от моего парня. У меня стало так тепло на сердце, что я не сдержала слёзы»,

Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться -13

Фото: reddit.com/user/eazyabreeze [«Я люблю твои кудрявые волосы» – прим. ред.]

«После долгих попыток я напечатал свою первую фотографию»,

Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться -16

Фото: reddit.com/user/rainbowkiss666

«Это мы с моей девушкой. Не могу перестать улыбаться, когда мы вместе».

Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться -19

Фото: reddit.com/user/ApexQuid

Кстати, недавно мы собрали несколько снимков, которые доказывают, что счастье в мелочах. И иногда достаточно плюшевой игрушки (здесь подробности).

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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