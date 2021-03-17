Семь фотографий с маленькими историями, которые заставят вас улыбнуться
Человеческие эмоции часто доставляют массу проблем. Мы злимся, грустим, тоскуем. Было бы намного проще, если бы эмоций вообще не было. Однако тогда никто бы не знал, что такое счастье, радость и ощущение торжества.
Мы нашли семь фотографий с небольшими историями, которые помогут немного расслабиться после трудного дня и понять, что жизнь в целом неплохая штука.
«3 года назад я переехал за 600 миль от дома. В прошлом году я купил дом и наконец-то пригласил родителей в гости»,
Фото: reddit.com/user/HotBizkitz
«С прошлого года мы с женой искали светильник с особенным дизайном для нашего окна. Покупку доставили сегодня вечером, и светильник абсолютно идеален»,
Фото: reddit.com/user/Inazumaryoku
«На работе встретила медсестру, которая настояла, чтобы я написала её сыну. Я отказывалась, но она написала его номер на бумажном полотенце и сунула в мою сумку. Я написала и удалила текст перед отправкой примерно 15 раз. Он перезвонил и спросил, может ли пригласить меня на ужин. И вот я сегодня встречаюсь с её сыном»,
Фото: reddit.com/user/carnpark
«Больше двух лет я жил в подвальной квартире и, наконец, могу позволить себе дом с двором для двух моих собак. Мягко говоря, мы очень счастливы»,
Фото: reddit.com/user/pro-crastin8or
««У меня от природы вьющиеся волосы, из-за которых я комплексую, поэтому ежедневно выпрямляю их. Сегодня утром я и увидела записку от моего парня. У меня стало так тепло на сердце, что я не сдержала слёзы»,
Фото: reddit.com/user/eazyabreeze [«Я люблю твои кудрявые волосы» – прим. ред.]
«После долгих попыток я напечатал свою первую фотографию»,
Фото: reddit.com/user/rainbowkiss666
«Это мы с моей девушкой. Не могу перестать улыбаться, когда мы вместе».
Фото: reddit.com/user/ApexQuid
Кстати, недавно мы собрали несколько снимков, которые доказывают, что счастье в мелочах. И иногда достаточно плюшевой игрушки (здесь подробности).