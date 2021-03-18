Люди восхищались красивой 50-летней мотоциклисткой, но её нет. И это разоблачение, которое мы (не) заслужили

Жители разных стран восхищались мотоциклисткой, которая в свои 50 лет ведёт активный образ жизни и потрясающе выглядит. Но и тут не обошлось без подвоха. Как сообщает 8World News, в Twitter пользовалась популярностью страничка японской мотоциклистки, которая часто делала фотографии вместе со своим железным конём. За счёт миловидной внешности у Azusagakuyuki появились тысячи подписчиков. Люди любовались снимками женщины, изучая мельчайшие детали. Это и стало причиной того, что произошло дальше.

Фото: twitter.com/azusagakuyuki

Фото: twitter.com/azusagakuyuki

Фото: twitter.com/azusagakuyuki

11 февраля на страничке Azusagakuyuki появились ещё три фотографии. И пока одни пользователи расхваливали автора аккаунта, другие (внезапно) сделали для себя страшное открытие. Один из комментаторов написал: «Вы используете симпатичный чехол для смартфона», прикрепив увеличенный фрагмент фотографии. И в зеркале отражалась не волшебная красавица, а 50-летний мужчина.

Фото: twitter.com/azusagakuyuki

Некоторые подписчики Azusagakuyuki не могли в такое поверить. Люди начали бурно обсуждать, возможно ли такое. Эта история стала такой популярной, что его стали искать сотрудники японских телекомпаний. Одной съёмочной группе удалось найти автора странички. Журналисты попросили Azusagakuyuki снять шлем и раскрыть свою тайну.

Фото: hk01.com / скриншот из видео на YouTube-канале Kluna Tiktok

Фото: hk01.com / скриншот из видео на YouTube-канале Kluna Tiktok

Оказалось, что никакой симпатичной мотоциклистки на самом деле не было. Как объяснил мужчина, он хочет, чтобы люди больше увлекались мотоциклами, но мало кто бы заинтересовался фотографиями мужчины в возрасте. Тогда шутки ради Azusagakuyuki воспользовался приложением для редактирования снимков и превратил себя в красотку. Число подписчиков мужчины сразу увеличилось с нескольких десятков, до нескольких тысяч людей.

Фото: twitter.com/azusagakuyuki

Фото: twitter.com/azusagakuyuki

Но кое-что оказалось правдой. У мужчины на самом деле прекрасные рыжие локоны, он не использует парик. И хотя некоторые из подписчиков Azusagakuyuki были разочарованы, другие не могли сдержать смех и заявили, что не собираются отписываться, ведь знать, что красавица на снимке перед тобой является взрослым мужчиной, который обрабатывает свои фото, – очень весело.

Фото: twitter.com/azusagakuyuki

Фото: twitter.com/azusagakuyuki

Фото: twitter.com/azusagakuyuki