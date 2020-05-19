Собака вырвалась из ошейника, чтобы не идти из парка домой. Этим питомец рассмешил хозяйку

Как сообщает Daily Mail, 31-летняя Урсула из Великобритании взяла на прогулку двух своих питомцев ‌‌–‌ Хьюго и Хаксли. Золотистые ретриверы играли в парке, пока не пришла пора возвращаться домой.

Упрямый золотистый ретривер не хочет уходить из парка и идти домой, поэтому придумал способ, как этого избежать.

Хаксли так не хотел этого, что сел на землю и отказался двигаться. Урсула даже сняла видео, чтобы показать, как весело компания возвращалась с прогулки.

Хаксли стал сильно возражать куда-либо идти. Около выхода из парка он начал вырываться из ошейника, садиться и показывать свое недовольство.

У собаки получилось стянуть поводок и рвануть к парку, но ему так и не удалось убежать. Всю дорогу домой Хаксли с тоской оглядывался на парк.