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Собака вырвалась из ошейника, чтобы не идти из парка домой. Этим питомец рассмешил хозяйку

19 мая 2020 13:12
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Упрямый золотистый ретривер не хочет уходить из парка и идти домой, поэтому придумал способ, как этого избежать.   

Как сообщает Daily Mail, 31-летняя Урсула из Великобритании взяла на прогулку двух своих питомцев ‌‌–‌ Хьюго и Хаксли. Золотистые ретриверы играли в парке, пока не пришла пора возвращаться домой.  

Собака вырвалась из ошейника, чтобы не идти из парка домой. Этим питомец рассмешил хозяйку -1

Хаксли так не хотел этого, что сел на землю и отказался двигаться. Урсула даже сняла видео, чтобы показать, как весело компания возвращалась с прогулки.   

Хаксли стал сильно возражать куда-либо идти. Около выхода из парка он начал вырываться из ошейника, садиться и показывать свое недовольство.  

У собаки получилось стянуть поводок и рвануть к парку, но ему так и не удалось убежать. Всю дорогу домой Хаксли с тоской оглядывался на парк.   

Собака вырвалась из ошейника, чтобы не идти из парка домой. Этим питомец рассмешил хозяйку -4

Это не первая история о своенравном характере собаки. Около года назад Хаксли прославился после видео о том, как он мешает 9-летнему владельцу ходить в школу. Питомец цеплялся за ноги мальчика, чтобы тот не уходил.   

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# Домашние животные # калейдоскоп

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