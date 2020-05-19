Собака вырвалась из ошейника, чтобы не идти из парка домой. Этим питомец рассмешил хозяйку
Упрямый золотистый ретривер не хочет уходить из парка и идти домой, поэтому придумал способ, как этого избежать.
Как сообщает Daily Mail, 31-летняя Урсула из Великобритании взяла на прогулку двух своих питомцев – Хьюго и Хаксли. Золотистые ретриверы играли в парке, пока не пришла пора возвращаться домой.
Хаксли так не хотел этого, что сел на землю и отказался двигаться. Урсула даже сняла видео, чтобы показать, как весело компания возвращалась с прогулки.
Хаксли стал сильно возражать куда-либо идти. Около выхода из парка он начал вырываться из ошейника, садиться и показывать свое недовольство.
У собаки получилось стянуть поводок и рвануть к парку, но ему так и не удалось убежать. Всю дорогу домой Хаксли с тоской оглядывался на парк.
Это не первая история о своенравном характере собаки. Около года назад Хаксли прославился после видео о том, как он мешает 9-летнему владельцу ходить в школу. Питомец цеплялся за ноги мальчика, чтобы тот не уходил.
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