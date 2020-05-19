Медсёстры никогда не видели такого. Женщина родила дочку с очень густыми волосами

Новости Болгарии. Ребёнок просил маму родить сестричку, чтобы можно было заплетать ей косички. Желание оказалось выполненным на все сто процентов.

Как сообщает Daily Mail, старшая дочь Ивона уже давно говорила маме, что хочет сестрёнку. Женщина прислушалась к просьбе дочери и в прошлом году 30 апреля жительница Софии Деника Канева родила вторую дочку Габриэлу.