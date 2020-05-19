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Медсёстры никогда не видели такого. Женщина родила дочку с очень густыми волосами

19 мая 2020 10:29
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Новости Болгарии. Ребёнок просил маму родить сестричку, чтобы можно было заплетать ей косички. Желание оказалось выполненным на все сто процентов. 

Как сообщает Daily Mail, старшая дочь Ивона уже давно говорила маме, что хочет сестрёнку. Женщина прислушалась к просьбе дочери и в прошлом году 30 апреля жительница Софии Деника Канева родила вторую дочку Габриэлу. 

Медсёстры никогда не видели такого. Женщина родила дочку с очень густыми волосами-1

Фото: instagram.com/gabi_zaharinova 

С самого своего появления на свет малышка уже могла похвастаться завидной шевелюрой. Родители были поражены, медсёстры говорили, что никогда не видели таких волосатых новорождённых, а Ивона не могла сдержать своей радости. 

Медсёстры никогда не видели такого. Женщина родила дочку с очень густыми волосами-4

Фото: instagram.com/gabi_zaharinova 

Пока Габриэла растёт, её чёрные волосы становятся всё более длинными и густыми. Первые фотографии малышки появились в соцсети Facebook. Там они стали так популярны, что родители решили завести для младшей дочки страничку в Instagram. 

Медсёстры никогда не видели такого. Женщина родила дочку с очень густыми волосами-7

Фото: instagram.com/gabi_zaharinova 

По словам Деники, когда они с Габриэлой гуляют, люди часто на них смотрят и улыбаются. Девочка совсем не возражает против такого внимания. 

Медсёстры никогда не видели такого. Женщина родила дочку с очень густыми волосами-10

Фото: instagram.com/gabi_zaharinova 

Канева рассказывает, что она всегда очень тщательно ухаживала за своими волосами, а во время беременности ела много острой пищи. Впрочем, женщина не знает, могло ли это как-то повлиять на её младшую дочку. 

Медсёстры никогда не видели такого. Женщина родила дочку с очень густыми волосами-13

Фото: instagram.com/gabi_zaharinova 

Стоит отметить, что если генетика не подарила прекрасные волосы, это ещё не конец света. Иногда ситуацию может спасти отличный стилист.

Показываем людей, которые доверились парикмахеру и не прогадали (здесь подробнее). 

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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