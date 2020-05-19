Медсёстры никогда не видели такого. Женщина родила дочку с очень густыми волосами
Новости Болгарии. Ребёнок просил маму родить сестричку, чтобы можно было заплетать ей косички. Желание оказалось выполненным на все сто процентов.
Как сообщает Daily Mail, старшая дочь Ивона уже давно говорила маме, что хочет сестрёнку. Женщина прислушалась к просьбе дочери и в прошлом году 30 апреля жительница Софии Деника Канева родила вторую дочку Габриэлу.
Фото: instagram.com/gabi_zaharinova
С самого своего появления на свет малышка уже могла похвастаться завидной шевелюрой. Родители были поражены, медсёстры говорили, что никогда не видели таких волосатых новорождённых, а Ивона не могла сдержать своей радости.
Фото: instagram.com/gabi_zaharinova
Пока Габриэла растёт, её чёрные волосы становятся всё более длинными и густыми. Первые фотографии малышки появились в соцсети Facebook. Там они стали так популярны, что родители решили завести для младшей дочки страничку в Instagram.
Фото: instagram.com/gabi_zaharinova
По словам Деники, когда они с Габриэлой гуляют, люди часто на них смотрят и улыбаются. Девочка совсем не возражает против такого внимания.
Фото: instagram.com/gabi_zaharinova
Канева рассказывает, что она всегда очень тщательно ухаживала за своими волосами, а во время беременности ела много острой пищи. Впрочем, женщина не знает, могло ли это как-то повлиять на её младшую дочку.
Фото: instagram.com/gabi_zaharinova
Стоит отметить, что если генетика не подарила прекрасные волосы, это ещё не конец света. Иногда ситуацию может спасти отличный стилист.
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