Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти

Наверное, очень многие считают, что их детство было самым лучшим. Бабушки и дедушки говорят, что вот в их славное время было много толковых игрушек, они резвились во дворе и купались в речках. Родители говорят, что их детство было круче, игрушки были лучше, появились телевизоры, а также забавные и громоздкие телефоны.

Современные дети считают, что самое классное детство у них. У каждого есть смартфон, стационарный компьютер или ноутбук, фитнес-браслеты и прочие прелести. И это здорово, у каждой эпохи свои герои.

«Юный водитель», «Волк и яйца» и прибор для выжигания. Показываем лучшие игрушки СССР

В этот раз мы решили вспомнить не слишком далёкие времена 1990-ых – 2000-ых. В ту пору тоже было много интересных игрушек, которые сейчас трудно найти. А что из этого было у вас?

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