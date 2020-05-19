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Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти

19 мая 2020 12:06
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Наверное, очень многие считают, что их детство было самым лучшим. Бабушки и дедушки говорят, что вот в их славное время было много толковых игрушек, они резвились во дворе и купались в речках. Родители говорят, что их детство было круче, игрушки были лучше, появились телевизоры, а также забавные и громоздкие телефоны. 

Современные дети считают, что самое классное детство у них. У каждого есть смартфон, стационарный компьютер или ноутбук, фитнес-браслеты и прочие прелести. И это здорово, у каждой эпохи свои герои. 

«Юный водитель», «Волк и яйца» и прибор для выжигания. Показываем лучшие игрушки СССР 

В этот раз мы решили вспомнить не слишком далёкие времена 1990-ых – 2000-ых. В ту пору тоже было много интересных игрушек, которые сейчас трудно найти. А что из этого было у вас? 

Лазерная указка 

Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти-1

Фото: instagram.com/retrogram_ru 

Фишки 

Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти-4

Фото: instagram.com/retrogram_ru 

Тамагочи 

Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти-7

Фото: instagram.com/relivethe90s 

Могучие рейнджеры 

Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти-10

Фото: instagram.com/relivethe90s 

Игрушка антистресс, «жмякалка» 

Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти-13

Фото: vk.com/culture2000 

Игровая приставка 

Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти-16

Фото: pikabu.ru / AndreevaBoroda 

Металлический конструктор 

Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти-19

Фото: pikabu.ru / Scooter.Rooter 

Игрушки из Киндер Сюрприза 

Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти-22

Фото: pikabu.ru / pronta 

Настольный баскетбол 

Детство времён 90-ых. Как выглядят игрушки, которые сейчас сложно найти-25

Фото: pikabu.ru / Scooter.Rooter 

Хотите вспомнить ещё более ранние времена? У нас есть 11 примеров техники, которая считалась последним словом науки и техники в СССР (здесь подробнее). 

# Игрушки # калейдоскоп # Фотофакт

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