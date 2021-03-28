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Собака пять раз воровала плюшевого единорога из магазина. И у этой истории счастливый конец

28 марта 2021 14:37
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Бродячий пёс увидел в магазине милого игрушечного единорога и не смог устоять перед его обаянием. Но после пятой кражи игрушки сотрудники магазина обратились в Службу защиты животных.

Как сообщает CNN, инцидент случился в американском городе Кенансвилл, штат Северная Каролина.

Собака пять раз воровала плюшевого единорога из магазина. И у этой истории счастливый конец-1

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

Когда прибывший на вызов сотрудник Службы защиты животных увидел четверолапого воришку, он понял, что есть только один правильный способ решения этой проблемы.

Собака пять раз воровала плюшевого единорога из магазина. И у этой истории счастливый конец-4

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

Офицер пошёл в магазин, купил ту самую игрушку и вручил её собаке.

Собака пять раз воровала плюшевого единорога из магазина. И у этой истории счастливый конец-7

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

После этого мужчина отвёз животное в приют, где было размещено объявление о новом постояльце.

Собака пять раз воровала плюшевого единорога из магазина. И у этой истории счастливый конец-10

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

Поскольку пёс получил известность, в приюте он долго не задержался.

Собака пять раз воровала плюшевого единорога из магазина. И у этой истории счастливый конец-13

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

Его забрали в семью уже на следующий день.

Собака пять раз воровала плюшевого единорога из магазина. И у этой истории счастливый конец-16

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

Кстати, ранее мы рассказывали о неудачливой чайке. Птица хотела украсть у человека еду, но сама чуть не стала пищей – подробнее здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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