Собака пять раз воровала плюшевого единорога из магазина. И у этой истории счастливый конец

Бродячий пёс увидел в магазине милого игрушечного единорога и не смог устоять перед его обаянием. Но после пятой кражи игрушки сотрудники магазина обратились в Службу защиты животных. Как сообщает CNN, инцидент случился в американском городе Кенансвилл, штат Северная Каролина.

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

Когда прибывший на вызов сотрудник Службы защиты животных увидел четверолапого воришку, он понял, что есть только один правильный способ решения этой проблемы.

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

Офицер пошёл в магазин, купил ту самую игрушку и вручил её собаке.

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

После этого мужчина отвёз животное в приют, где было размещено объявление о новом постояльце.

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

Поскольку пёс получил известность, в приюте он долго не задержался.

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES

Его забрали в семью уже на следующий день.

Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES