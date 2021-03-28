Собака пять раз воровала плюшевого единорога из магазина. И у этой истории счастливый конец
Бродячий пёс увидел в магазине милого игрушечного единорога и не смог устоять перед его обаянием. Но после пятой кражи игрушки сотрудники магазина обратились в Службу защиты животных.
Как сообщает CNN, инцидент случился в американском городе Кенансвилл, штат Северная Каролина.
Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES
Когда прибывший на вызов сотрудник Службы защиты животных увидел четверолапого воришку, он понял, что есть только один правильный способ решения этой проблемы.
Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES
Офицер пошёл в магазин, купил ту самую игрушку и вручил её собаке.
Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES
После этого мужчина отвёз животное в приют, где было размещено объявление о новом постояльце.
Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES
Поскольку пёс получил известность, в приюте он долго не задержался.
Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES
Его забрали в семью уже на следующий день.
Фото: facebook.com/DUPLINCOUNTYANIMALSERVICES
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