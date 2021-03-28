Девушка пожаловалась на постоянно опаздывающего парня. Вердикт пользователей соцстети был суров: «Бросай его»

Девушка обратилась за советом к пользователям соцсети, но их ответы превзошли все ожидания. Ведь вместо простого решения проблемы они предложили рубить с плеча. Как рассказала пользовательница Reddit под ником Spriteislife12, она уже шесть лет встречается с молодым человеком, и три года они живут вместе. По словам 21-летней девушки, в основном она и её 22-летний парень неплохо ладят, но его привычка опаздывать раздражает её. Из-за учёбы в колледже пара живёт в 6-6,5 часах езды от их родного города. На протяжении трёх лет молодые люди ездят домой, чтобы повидаться с родственниками, примерно 2-4 раза в год. И каждая такая поездка становится для Spriteislife12 настоящим испытанием.

Фото: pixabay.com

Сначала пара ездила на одной машине, но парень всегда контролировал магнитолу и включал рэп. Какое-то время девушка могла это терпеть, но после четырёхчасового прослушивания этой музыки у Spriteislife12 начала болеть голова. Девушка предложила компромисс – пусть молодой человек и дальше слушает рэп, но в наушниках. Парень не согласился. После этого случая Spriteislife12 заявила, что им лучше ездить на разных машинах. Во-первых, у неё не будет болеть голова от неприятной музыки, а во-вторых, если вдруг с одним из автомобилей что-нибудь случится, другой человек с работающей машиной сможет подстраховать. Молодой человек согласился. Однако девушка не знала, что открыла ящик Пандоры. Если в большинстве случаев парень опаздывает на встречи не дольше чем на 20 минут, то в случае с поездкой в другой город молодой человек вышел на новый уровень. Spriteislife12 любит выезжать рано утром, чтобы приехать домой, когда ещё светло, но у неё это ни разу не получилось, поскольку парень всегда опаздывает.

Фото: pixabay.com

И последний случай окончательно разозлил девушку, именно после него она и захотела посоветоваться с другими людьми. В тот день Spriteislife12 и её парень уезжали из родного города в тот, где находится их колледж. Пара договорилась встретиться в 11 утра. Девушка заранее знала, что юноша опоздает, поэтому до 12 утра с чистой совестью завтракала с родителями. Наконец, молодой человек звонит и говорит, что вот-вот будет. А потом перезванивает и сообщает, что ему понадобилось заехать к бабушке. В итоге парень приехал не к 11 утра, а к 14 дня. Когда пара выехала, оказалось, что у юноши не функционируют фары. В том месте, где они живут, темнеет примерно в 17 часов, так что позади была только половина пути. Молодой человек сказал, что в этом нет никакой проблемы, его фары не работают уже месяц, но он легко ориентируется по фарам девушки. Spriteislife12 разозлилась ещё больше, ведь так они создают угрозу на дороге.

Фото: pixabay.com