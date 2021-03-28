Девушка пожаловалась на постоянно опаздывающего парня. Вердикт пользователей соцстети был суров: «Бросай его»
Девушка обратилась за советом к пользователям соцсети, но их ответы превзошли все ожидания. Ведь вместо простого решения проблемы они предложили рубить с плеча.
Как рассказала пользовательница Reddit под ником Spriteislife12, она уже шесть лет встречается с молодым человеком, и три года они живут вместе. По словам 21-летней девушки, в основном она и её 22-летний парень неплохо ладят, но его привычка опаздывать раздражает её.
Из-за учёбы в колледже пара живёт в 6-6,5 часах езды от их родного города. На протяжении трёх лет молодые люди ездят домой, чтобы повидаться с родственниками, примерно 2-4 раза в год. И каждая такая поездка становится для Spriteislife12 настоящим испытанием.
Сначала пара ездила на одной машине, но парень всегда контролировал магнитолу и включал рэп. Какое-то время девушка могла это терпеть, но после четырёхчасового прослушивания этой музыки у Spriteislife12 начала болеть голова. Девушка предложила компромисс – пусть молодой человек и дальше слушает рэп, но в наушниках. Парень не согласился.
После этого случая Spriteislife12 заявила, что им лучше ездить на разных машинах. Во-первых, у неё не будет болеть голова от неприятной музыки, а во-вторых, если вдруг с одним из автомобилей что-нибудь случится, другой человек с работающей машиной сможет подстраховать. Молодой человек согласился.
Однако девушка не знала, что открыла ящик Пандоры. Если в большинстве случаев парень опаздывает на встречи не дольше чем на 20 минут, то в случае с поездкой в другой город молодой человек вышел на новый уровень. Spriteislife12 любит выезжать рано утром, чтобы приехать домой, когда ещё светло, но у неё это ни разу не получилось, поскольку парень всегда опаздывает.
И последний случай окончательно разозлил девушку, именно после него она и захотела посоветоваться с другими людьми. В тот день Spriteislife12 и её парень уезжали из родного города в тот, где находится их колледж. Пара договорилась встретиться в 11 утра. Девушка заранее знала, что юноша опоздает, поэтому до 12 утра с чистой совестью завтракала с родителями.
Наконец, молодой человек звонит и говорит, что вот-вот будет. А потом перезванивает и сообщает, что ему понадобилось заехать к бабушке. В итоге парень приехал не к 11 утра, а к 14 дня. Когда пара выехала, оказалось, что у юноши не функционируют фары. В том месте, где они живут, темнеет примерно в 17 часов, так что позади была только половина пути. Молодой человек сказал, что в этом нет никакой проблемы, его фары не работают уже месяц, но он легко ориентируется по фарам девушки. Spriteislife12 разозлилась ещё больше, ведь так они создают угрозу на дороге.
После этого случая девушка задалась вопросом: поступит ли она плохо, если уедет без парня, если он опоздает? Комментаторы, прочитав эту историю, посоветовали Spriteislife12 не просто уехать без молодого человека, а бросить его совсем. По словам пользователей соцсети, если они не могут ездить вместе в одной машине – это уже плохой знак. А если парень демонстрирует подобную несобранность, то это неуважение по отношению к девушке.
Возможно, у этой пары ещё не всё потеряно. Ранее мы рассказывали про девушку, родители которой настоятельно рекомендовали ей бросить непутёвого молодого человека.
Но после совместного похода по магазинам парень полностью изменил своё отношение к жизни – подробнее здесь.