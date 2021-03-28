Дружба длиною в жизнь и творческий тандем. Как познакомились актёры фильмов «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые»

Новости Великобритании. 28 марта британский актёр Ник Фрост празднует свой 49-й день рождения. Конечно, с этим радостным событием его поздравил коллега и лучший друг Саймон Пегг, ведь иначе и быть не могло.

Фото: instagram.com/simonpegg (2010 год)

Фроста и Пегга можно назвать образцовыми друзьями. Даже обычные люди редко обладают настолько крепкой дружбой, а актёрам в этом отношении часто приходится ещё сложнее. Но это не про Ника и Саймона. И по случаю дня рождения Фроста мы решили вспомнить, как же зародилась эта дружба.

Фото: instagram.com/friedgold

В 1993 году 23-летний Саймон встречался с девушкой, которая была знакома с 21-летним Ником. Девушка решила, что парни могут отлично поладить, поэтому предложила Пеггу сходить в кафе, где Фрост работал официантом.

Фото: instagram.com/simonpegg (1996 год)

Не успели будущие актёры пожать друг другу руки и поговорить и пяти минут, как они поняли – это судьба. Саймон в шутку воспроизвёл звук дроида из «Звёздных войн», а Ник понял, что это, и посмеялся. В то время вышли только три эпизода саги, поэтому она была далеко не так популярна, как после выхода ещё трёх.

Фото: instagram.com/simonpegg (2010 год)

Так и зародилась настоящая дружба. Потом Пегг расстался с девушкой, и парни начали жить вместе. Как признавались актёры, им доводилось спать в одной постели, видеть друг друга голышом и вытворять такие вещи, о которых лучше никому не рассказывать.

Фото: кадр из фильма «Зомби по имени Шон»

Попробовать стать актёрами друзья тоже решили вместе. Путь на большую сцену пролегал через стендапы. И если у Саймона получалось неплохо, то у Ника с шутками как-то не сложилось. Особенно ярким стал один из его провалов. Когда публика притихла и не реагировала на выступление Фроста, тот спросил: «Кто-то умер, что ли?» Это было 31 августа 1997 года, когда погибла принцесса Диана. Вероятно, лицо у Ника было такое же, как у Шрека в третьей части, когда умирал король Гарольд.

Фото: кадр из мультфильма «Шрек Третий»

Как бы там ни было, Пегга заметили и ему предложили попробовать себя в кино, а затем Саймон убедил коллег, что Фрост тоже отлично подходит для этой работы. Так и появилась трилогия под названием «Кровь и мороженое», в которую вошли «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».

Фото: кадр из фильма «Типа крутые легавые»

В 2005 году Саймон женился, поэтому приятели стали проводить чуть меньше времени вместе, хотя и продолжали активно сотрудничать. Шафером на свадьбе, разумеется, был Ник. Сам он женился в 2008 году, но в отличие от Пегга, который и сейчас живёт со своей супругой, развёлся в 2013 году.

Фото: кадр из фильма «Армагеддец»

На данный момент последними совместными работами Ника и Саймона являются сериалы «Искатели правды» и «Постановка». По словам актёров, «Искатели правды» в определённой мере основаны на ранней дружбе Пегга и Фроста, когда они жили вместе и по вечерам вытворяли глупости.

Фото: instagram.com/friedgold