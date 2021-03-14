Прямой эфир

Чайка хотела украсть у парня ужин, но не вышло. В этот раз она сама могла стать едой

14 марта 2021 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодой человек ужинал на улице и в целом неплохо проводил время, когда на его пищу начали претендовать чайки. Однако птицы не на того напали.

Пользователь TikTok по имени Тейлор из Новой Зеландии захотел поесть фастфуда, поэтому зашёл в один из ресторанов быстрого питания, чтобы купить себе чего-нибудь перекусить. После этого парень вышел на улицу.

Чайка хотела украсть у парня ужин, но не вышло. В этот раз она сама могла стать едой -1

Фото: tiktok.com/@taylorstictac

Как известно, чайки не отличаются скромностью, поэтому одна из них попыталась украсть у парня его ужин. Однако сама случайно оказалась в ловушке. Если точнее – в руке у парня. Тейлор снял этот момент на видео, которое набрало более 22 миллионов просмотров.

Чайка хотела украсть у парня ужин, но не вышло. В этот раз она сама могла стать едой -4

Фото: tiktok.com/@taylorstictac

Многие пользователи соцсети пришли в восторг и задавались вопросом: «Как? Как ему удалось поймать чайку?» Но были и те, кто раскритиковал поступок парня. Комментаторы сказали, что красноногая чайка является охраняемым видом, поэтому нельзя какими-либо действиями причинять ей вред. А оказаться в руке у человека – стресс для птицы.

Чайка хотела украсть у парня ужин, но не вышло. В этот раз она сама могла стать едой -7

Фото: tiktok.com/@taylorstictac

Позже Тейлор записал другое видео, в котором объяснил, что не ловил чайку. Молодой человек, наоборот, боится этих птиц. Поэтому когда налетели пернатые, парень заслонился рукой, и одна из чаек буквально влетела в его руку.

Чайка хотела украсть у парня ужин, но не вышло. В этот раз она сама могла стать едой -10

Фото: tiktok.com/@taylorstictac

Кстати, ранее мы рассказывали про другую птицу, которая хотела вкусно поесть, но переоценила свои силы. Ласка совсем не хотела становиться чужим блюдом – здесь подробнее.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как возникает дежавю? Нет, у вас нет дара предвидения
14 марта 2021 12:17

Как возникает дежавю? Нет, у вас нет дара предвидения

Сосед пообещал мужчине подарок в обмен на дерево. И вот что получилось
14 марта 2021 11:15

Сосед пообещал мужчине подарок в обмен на дерево. И вот что получилось

У хозяев дома по ночам пропадал кошачий корм. И вот кто был воришкой
13 марта 2021 11:04

У хозяев дома по ночам пропадал кошачий корм. И вот кто был воришкой