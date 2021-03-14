Чайка хотела украсть у парня ужин, но не вышло. В этот раз она сама могла стать едой

Молодой человек ужинал на улице и в целом неплохо проводил время, когда на его пищу начали претендовать чайки. Однако птицы не на того напали.

Пользователь TikTok по имени Тейлор из Новой Зеландии захотел поесть фастфуда, поэтому зашёл в один из ресторанов быстрого питания, чтобы купить себе чего-нибудь перекусить. После этого парень вышел на улицу.