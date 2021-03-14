Чайка хотела украсть у парня ужин, но не вышло. В этот раз она сама могла стать едой
Молодой человек ужинал на улице и в целом неплохо проводил время, когда на его пищу начали претендовать чайки. Однако птицы не на того напали.
Пользователь TikTok по имени Тейлор из Новой Зеландии захотел поесть фастфуда, поэтому зашёл в один из ресторанов быстрого питания, чтобы купить себе чего-нибудь перекусить. После этого парень вышел на улицу.
Фото: tiktok.com/@taylorstictac
Как известно, чайки не отличаются скромностью, поэтому одна из них попыталась украсть у парня его ужин. Однако сама случайно оказалась в ловушке. Если точнее – в руке у парня. Тейлор снял этот момент на видео, которое набрало более 22 миллионов просмотров.
Фото: tiktok.com/@taylorstictac
Многие пользователи соцсети пришли в восторг и задавались вопросом: «Как? Как ему удалось поймать чайку?» Но были и те, кто раскритиковал поступок парня. Комментаторы сказали, что красноногая чайка является охраняемым видом, поэтому нельзя какими-либо действиями причинять ей вред. А оказаться в руке у человека – стресс для птицы.
Фото: tiktok.com/@taylorstictac
Позже Тейлор записал другое видео, в котором объяснил, что не ловил чайку. Молодой человек, наоборот, боится этих птиц. Поэтому когда налетели пернатые, парень заслонился рукой, и одна из чаек буквально влетела в его руку.
Фото: tiktok.com/@taylorstictac
Кстати, ранее мы рассказывали про другую птицу, которая хотела вкусно поесть, но переоценила свои силы. Ласка совсем не хотела становиться чужим блюдом – здесь подробнее.