Блогер опубликовал первое видео, и оно набрало почти 38 миллионов просмотров. В чём секрет?
Большинству блогеров приходится идти долгим и тернистым путём к популярности. Но только не этому парню, первый и пока единственный ролик которого набрал почти 38 миллионов просмотров.
Пользователь TikTok Матиас Джакобсен показал, что бывает, если собака съедает пчелу. Именно это и сделал его домашний питомец. Насекомое оказалось настоящим мстителем и перед своим уходом ужалило пса.
Фото: tiktok.com/@mathiiiel
Последствия этих действий и были показаны на видео. Грустная собака на руках у ветеринара выглядит печально, но в то же время очень забавно, больше напоминая плюшевую игрушку, чем реальное животное.
К счастью, после помощи ветеринаров питомец полностью поправился, хотя, вероятно, он ещё не скоро захочет попробовать какое-нибудь насекомое на вкус.
Фото: tiktok.com/@mathiiiel
Кстати, ранее мы рассказывали про другое животное, которое похоже на плюшевую игрушку. Из-за постоянного переедания обезьяна стала весить на 10 кг больше нормы – здесь подробнее.