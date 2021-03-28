Блогер опубликовал первое видео, и оно набрало почти 38 миллионов просмотров. В чём секрет?

Большинству блогеров приходится идти долгим и тернистым путём к популярности. Но только не этому парню, первый и пока единственный ролик которого набрал почти 38 миллионов просмотров.

Пользователь TikTok Матиас Джакобсен показал, что бывает, если собака съедает пчелу. Именно это и сделал его домашний питомец. Насекомое оказалось настоящим мстителем и перед своим уходом ужалило пса.