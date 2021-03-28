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Блогер опубликовал первое видео, и оно набрало почти 38 миллионов просмотров. В чём секрет?

28 марта 2021 07:48
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Большинству блогеров приходится идти долгим и тернистым путём к популярности. Но только не этому парню, первый и пока единственный ролик которого набрал почти 38 миллионов просмотров.

Пользователь TikTok Матиас Джакобсен показал, что бывает, если собака съедает пчелу. Именно это и сделал его домашний питомец. Насекомое оказалось настоящим мстителем и перед своим уходом ужалило пса.

Блогер опубликовал первое видео, и оно набрало почти 38 миллионов просмотров. В чём секрет?-1

Фото: tiktok.com/@mathiiiel

Последствия этих действий и были показаны на видео. Грустная собака на руках у ветеринара выглядит печально, но в то же время очень забавно, больше напоминая плюшевую игрушку, чем реальное животное.

К счастью, после помощи ветеринаров питомец полностью поправился, хотя, вероятно, он ещё не скоро захочет попробовать какое-нибудь насекомое на вкус.

Блогер опубликовал первое видео, и оно набрало почти 38 миллионов просмотров. В чём секрет?-4

Фото: tiktok.com/@mathiiiel

Кстати, ранее мы рассказывали про другое животное, которое похоже на плюшевую игрушку. Из-за постоянного переедания обезьяна стала весить на 10 кг больше нормы – здесь подробнее.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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