Собака полностью слилась с брёвнами. Найдёте питомца на фото?

Люси всегда любила играть с палками. Несмотря на то, что собака очень маленькая, она собирает палки любых форм и размеров. Поэтому однажды с Люси произошел забавный случай. Попробуйте найти питомца на фото. Как сообщает The Dodo, недавно собака заметила на улице огромную груду бревен и сразу же обрадовалась.

Фото: KATIE L

«Когда она увидела эту кучу бревен, Люси захотела исследовать ее, лазить по ней, обнюхивая, проверяя, что там есть. Ей нравится играть с палками, независимо от размера, она попытается поднять их, поэтому я уверена, что она была счастлива увидеть бревна», – рассказала хозяйка питомца. Кэти быстро заметила, что Люси сливается с бревнами. Девушка решила, что получится отличный кадр. Когда девушка сделала снимок, ей самой пришлось долго рассматривать фотографию, чтобы найти питомца. А вы видите Люси?

Фото: KATIE L

Хозяйка Люси знала, что кадр слишком хорош, им нельзя было не поделиться, поэтому она разместила его в интернете. Пользователи начали пробовать найти крошечную Люси, которая на самом деле даже не пыталась спрятаться.

Фото: KATIE L