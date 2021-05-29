Собака полностью слилась с брёвнами. Найдёте питомца на фото?
Люси всегда любила играть с палками. Несмотря на то, что собака очень маленькая, она собирает палки любых форм и размеров. Поэтому однажды с Люси произошел забавный случай. Попробуйте найти питомца на фото.
Как сообщает The Dodo, недавно собака заметила на улице огромную груду бревен и сразу же обрадовалась.
«Когда она увидела эту кучу бревен, Люси захотела исследовать ее, лазить по ней, обнюхивая, проверяя, что там есть. Ей нравится играть с палками, независимо от размера, она попытается поднять их, поэтому я уверена, что она была счастлива увидеть бревна», – рассказала хозяйка питомца.
Кэти быстро заметила, что Люси сливается с бревнами. Девушка решила, что получится отличный кадр. Когда девушка сделала снимок, ей самой пришлось долго рассматривать фотографию, чтобы найти питомца. А вы видите Люси?
Хозяйка Люси знала, что кадр слишком хорош, им нельзя было не поделиться, поэтому она разместила его в интернете. Пользователи начали пробовать найти крошечную Люси, которая на самом деле даже не пыталась спрятаться.
Многим приходилось увеличивать фотографию, чтобы увидеть собаку, но она спрятана у всех на виду. Сама Люси понятия не имела, что ее лазание по бревну приведет к такой забавной фотографии в стиле «найди животное». Люси просто следовала своим инстинктам, которые всегда говорили ей идти туда, где есть палки.
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