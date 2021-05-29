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Собака полностью слилась с брёвнами. Найдёте питомца на фото?

29 мая 2021 11:24
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Люси всегда любила играть с палками. Несмотря на то, что собака очень маленькая, она собирает палки любых форм и размеров. Поэтому однажды с Люси произошел забавный случай. Попробуйте найти питомца на фото.

Как сообщает The Dodo, недавно собака заметила на улице огромную груду бревен и сразу же обрадовалась. 

Собака полностью слилась с брёвнами. Найдёте питомца на фото?-1

Фото: KATIE L

«Когда она увидела эту кучу бревен, Люси захотела исследовать ее, лазить по ней, обнюхивая, проверяя, что там есть. Ей нравится играть с палками, независимо от размера, она попытается поднять их, поэтому я уверена, что она была счастлива увидеть бревна»,  рассказала хозяйка питомца.

Кэти быстро заметила, что Люси сливается с бревнами. Девушка решила, что получится отличный кадр. Когда девушка сделала снимок, ей самой пришлось долго рассматривать фотографию, чтобы найти питомца. А вы видите Люси?

Собака полностью слилась с брёвнами. Найдёте питомца на фото?-4

Фото: KATIE L

Хозяйка Люси знала, что кадр слишком хорош, им нельзя было не поделиться, поэтому она разместила его в интернете. Пользователи начали пробовать найти крошечную Люси, которая на самом деле даже не пыталась спрятаться.

Собака полностью слилась с брёвнами. Найдёте питомца на фото?-7

Фото: KATIE L

Многим  приходилось увеличивать фотографию, чтобы увидеть собаку, но она спрятана у всех на виду. Сама Люси понятия не имела, что ее лазание по бревну приведет к такой забавной фотографии в стиле «найди животное». Люси просто следовала своим инстинктам, которые всегда говорили ей идти туда, где есть палки.

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# Собаки # калейдоскоп # Фотофакт

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